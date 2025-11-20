Cliffords, il nuovo video è “Marsh”

Dopo l’EP “Salt Of The Lee”, pubblicato lo scorso maggio, i Cliffords tornano con il loro nuovo singolo intitolato “Marsh” e con nuove tracce.

I Cliffords sono un gruppo musicale irlandese formato da quattro membri, provenienti da Cork e guidati da Iona Lynch. La band si distingue per un mix ricco di melodie e basi chitarristiche, unendo influenze del shoegaze a una forma di pop classico, con un approccio ampio e cinematografico. La voce di Iona è potente e libera. Da ascoltare.