L’anno di grazia degli Hüsker Dü in un nuovo box targato Numero Group

Grandi notizie per i fan degli Hüsker Dü: è in arrivo il 7 Novembre un ricco box-set di live inediti per la Numero Group.

1985: The Miracle Year, nella forma di un doppio cd e quadruplo vinile, si concentra sulla fase finale dell’infuocato periodo su SST, prima del passaggio su Warner. Conterrà l’intero set del 30 gennaio 1985 al First Avenue di Minneapolis, restaurato da Beau Sorenson (Sparklehorse, Death Cab For Cutie). A deliziare i fan anche venti brani extra e un libretto che racconta l’anno dei miracoli dei paladini dell’hardcore U.S.A.

Le performances catturate in questi live sono un’istantanea della band al culmine della sua potenza; gli Hüsker Dü avevano pubblicato Zen Arcade l’anno precedente, seguito da New Day Rising a Gennaio del 1985 (di li a poco sarebbe uscito alla fine dell’anno anche Flip Your Wig). Inutile dire che parliamo di classici del punk di ogni tempo. Il fatto che questi nastri siano sopravvissuti all’incendio che nel 2011 ha distrutto una parte dell’archivio della band aumenta la rarità e il valore di questa compilation.

Nel 2017, l’etichetta discografica di Chicago ha pubblicato Savage Young Dü, box celebrativo contenente le prime registrazioni e i nastri dei concerti dei primi tre anni di attività. Quello stesso anno, un maledetto cancro si è portato via il batterista e co-fondatore Grant Hart, lasciando l’eredità nelle mani di Bob Mould e Greg Norton. A questo link tutti i dettagli.

