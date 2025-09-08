Cate Le Bon, il nuovo video è “About Time”

Cate Le Bon e il suo settimo disco: il tempo della resa

Il 26 settembre 2025 uscirà “Michelangelo Dying”, settimo album della cantautrice e producer gallese Cate Le Bon, pubblicato da Mexican Summer. Un lavoro nato tra Hydra, Cardiff, Londra e Los Angeles, ma rifinito nel deserto di Joshua Tree, luogo simbolico per chi cerca silenzi e visioni.

Nell’attesa dell’uscita, possiamo guardare il nuovo video “About Time”, diretto da H.Hawkline:

Amori che amputano, dischi che salvano

Il disco avrebbe dovuto vedere la luce già nel 2024, ma Le Bon ha rimandato tutto: troppo sfinimento per una rottura sentimentale che l’ha lasciata stremata. “È come rendersi conto di essersi abbandonati dentro un amore totalizzante”, racconta, “e capire che la separazione è un’amputazione dolorosa ma necessaria per sopravvivere”.

L’artwork prende ispirazione dall’installazione di Colette Lumiere, Recently Discovered Ruins of a Dream.