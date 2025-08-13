Ypsigrock 2025, Foto Report: luci, suoni e meraviglie tra Chiostro e Castello
Eulalia Cambria
Foto di Eulalia Cambria e Saverio Paiella
Dal 7 al 10 agosto 2025, le antiche mura di Castelbuono (PA) hanno accolto una nuova edizione di Ypsigrock, il boutique festival che da anni trasforma il borgo madonita in un crocevia internazionale di musica indipendente. Tra il fascino scenografico del Chiostro di San Francesco e l’imponente cornice del Castello dei Ventimiglia, i musicisti e le band si sono alternati in due diversi palchi, regalando quattro giorni di concerti, incontri e scoperte sonore.
Questa galleria raccoglie alcuni degli scatti più significativi delle performance, per rivivere l’atmosfera e l’energia di Ypsigrock 2025.