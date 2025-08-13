Menu
Ypsigrock 2025, Foto Report: luci, suoni e meraviglie tra Chiostro e Castello

Eulalia Cambria

Foto di Eulalia Cambria e Saverio Paiella

Dal 7 al 10 agosto 2025, le antiche mura di Castelbuono (PA) hanno accolto una nuova edizione di Ypsigrock, il boutique festival che da anni trasforma il borgo madonita in un crocevia internazionale di musica indipendente. Tra il fascino scenografico del Chiostro di San Francesco e l’imponente cornice del Castello dei Ventimiglia, i musicisti e le band si sono alternati in due diversi palchi, regalando quattro giorni di concerti, incontri e scoperte sonore.

Questa galleria raccoglie alcuni degli scatti più significativi delle performance, per rivivere l’atmosfera e l’energia di Ypsigrock 2025.

Offlaga Disco Pax / Chiostro di San Francesco

Offlaga Disco Pax / Chiostro di San Francesco
Offlaga Disco Pax / Chiostro di San Francesco

Offlaga Disco Pax / Chiostro di San Francesco
Maruja / Piazza Castello

Carpetman / Piazza Castello

Carpetman / Piazza Castello

Lucio Corsi / Piazza Castello

Lucio Corsi / Piazza Castello

Lucio Corsi / Piazza Castello

Lucio Corsi / Piazza Castello

Lucio Corsi / Piazza Castello

Lucio Corsi / Piazza Castello

Ugly / Chiostro di San Francesco

Ugly / Chiostro di San Francesco

Ugly / Chiostro di San Francesco

Ugly / Chiostro di San Francesco

Ugly / Chiostro di San Francesco

Ugly / Chiostro di San Francesco

Ugly / Chiostro di San Francesco

Makeshift Art Bar / Piazza Castello

Mermaid Chunky / Piazza Castello

Mermaid Chunky / Piazza Castello

Mermaid Chunky / Piazza Castello

Mermaid Chunky / Piazza Castello

Mermaid Chunky / Piazza Castello
Mermaid Chunky / Piazza Castello

Mermaid Chunky / Piazza Castello

Porridge Radio / Piazza Castello

Cocorosie / Piazza Castello

Cocorosie / Piazza Castello

Cocorosie / Piazza Castello

Cocorosie / Piazza Castello

Cocorosie / Piazza Castello

Cocorosie / Piazza Castello

Cocorosie / Piazza Castello

Alan Sparhawk / Chiostro di San Francesco

Alan Sparhawk / Chiostro di San Francesco

Alan Sparhawk / Chiostro di San Francesco

Alan Sparhawk / Chiostro di San Francesco

Alan Sparhawk / Chiostro di San Francesco

Wu Lyf / Piazza Castello

Yunè Pinku / Piazza Castello

The Voidz / Piazza Castello

The Voidz / Piazza Castello

The Voidz / Piazza Castello

The Voidz / Piazza Castello

Jacob Alon / Chiostro di San Francesco

EBBB / Chiostro di San Francesco

EBBB / Chiostro di San Francesco

Sylvie Kreusch/ Piazza Castello

Sylvie Kreusch/ Piazza Castello

Sylvie Kreusch/ Piazza Castello

Sylvie Kreusch/ Piazza Castello

Sylvie Kreusch/ Piazza Castello

Sylvie Kreusch/ Piazza Castello

Public Service Broadcasting / Piazza Castello

Public Service Broadcasting / Piazza Castello

Public Service Broadcasting / Piazza Castello

English Teacher / Piazza Castello

