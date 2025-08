INUDE, esce “Split” remixata da Machweo

Gli Inude si preparano all’uscita su Factory Flaws del nuovo LP, anticipato dal singolo “Split”, uscito il 2 maggio che da oggi ha anche una sua versione alternativa, remixata da un altro artista di origini salentine, il producer elettronico Machweo.

Il trio indie-tronic/alt-pop nato nel 2014 e formato da Flavio Paglialunga, Francesco Bove e Giacomo Greco ha ormai plasmato un sound molto personale, fatto di arrangiamenti avvolgenti, synth spaziali e suggestioni romantiche. I tre hanno già annunciato un paio di date: al Wishlist di Roma (3 ottobre) e all’Arci Bellezza di Milano (5 ottobre).

Nel corso di tre tour europei gli Inude hanno suonato in festival quali il Montreux Jazz Festival, il Locus Festival e l’Home Festival, aprendo a nomi del calibro di Moderat, Alt-J e The Notwist.

Nel 2016 hanno pubblicato il loro primo EP, “Love is in the Eyes of the Animals”. Tre anni dopo, dopo un’approfondita ricerca musicale e molte prove e ispirazioni, è uscito il loro album di debutto “Clara Tesla”. Nel 2022, nuove energie hanno portato alla creazione di un nuovo EP intitolato “Primavera”, esplorando sonorità più acustiche e lo-fi.

«“Split” è una riflessione cruda e sincera sulla fragilità dell’amore. Cattura quel momento agrodolce in cui cerchi con tutte le tue forze di aggrapparti a qualcosa che sta già scivolando via. Volevamo che la canzone fosse come un turbine, intensa, inesorabile, come essere intrappolati in un circolo vizioso dal quale non si riesce a uscire. È quello spazio tra la paura di perdere qualcuno e il bisogno disperato di tenerlo vicino».

L’album – come scrivono per presentare la release – mostrerà un’audace evoluzione del loro sound, fondendo elementi elettronici con il loro stile caratteristico ed esplorando nuovi territori sonori. Debutteranno anche con un energico spettacolo dal vivo elettronico che combina immagini coinvolgenti con un focus sulla danza, creando un’esperienza ad alta energia in cui il pubblico può interagire pienamente sia con la musica che con l’atmosfera.