Earl Sweatshirt pubblica il nuovo album “Live Laugh Love”

Earl Sweatshirt ha pubblicato pochi giorni fa Live Laugh Love, un altro grande episodio all’interno del suo percorso discografico, un album ambizioso e variegato che non ha paura di sperimentare nuove sonorità intingendole di temi, generi e ritmi che rappresentano un ulteriore passo avanti nel proprio mondo musicale.

Live Laugh Love, che segue dopo tre anni Sick, il precedente lavoro in studio di Earl, è attraversato da ironia, speranza, cinismo e amore. I temi che tocca sono affrontati con schiettezza e semplicità senza che siano mai privati della profondità che meritano. Il tono è in parte diverso rispetto a quello che qualificava i dischi precedenti, ma la filosofia che lo sottende è la medesima. In soli ventiquattro minuti Earl immerge l’intensità delle tematiche che tocca e la meticolosa produzione che lo caratterizza in un’atmosfera sabbiosa e pulviscolare che ricorda più quella di un vero e proprio mixtape.

Arguta e variegata, la penna di Earl è sempre calda e profonda sia quando tratta di questioni personali sia quando amplia gli argini del discorso per proporre riflessioni universali. I brevi strumentali che collegano alcuni brani hanno un valore sonoro e ritmico corente con il sentiero organizzato dal rapper, amplificando il pezzo appena conclusosi e creando il clima adatto a quello che sta per iniziare.

Passaggi taglienti e avvincenti come l’ottima apertura di “gsw vs. sac” o la ciondolante ipnosi di “Heavy Metal aka ejecto seato!” si intersecano con la dolcezza rivelatoria di gioielli come “Crisco” o “Tournaline”: il risultato è che in meno di mezz’ora si attraversano svariati argomenti e paesaggi sonori in un puzzle coerente e immaginifico, dove l’universo lirico e il retroterra musicale di Earl si intrecciano con coerenza e con sagacia.