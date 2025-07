FORTH WANDERERS, “The Longer This Goes On” (Sub Pop, 2025)

Sette anni dopo, il ritorno inatteso

Sette anni erano un periodo lunghissimo per l’era musicale dei supporti fisici, figuriamoci oggigiorno quando – in epoca di streaming – gli artisti si sentono in dovere di far uscire tutti i momenti qualcosa, singoli o remix o feat. che siano, per mantenere il contatto con il loro pubblico. È vero anche però che il “periodo Covid” potrebbe essere considerato come una parentesi non esistente, ma non è così. Quei tre anni, 2020-22, ci sono stati, e i gruppi che hanno comunque in qualche modo fatto uscire qualcosa hanno continuato ad esserci, gli altri – come i Forth Wanderers – non pervenuti.

Ava Trilling: una voce che può dividere

Per cui come fa la band su Sub Pop a ripresentarsi così, dopo quel secondo album omonimo (2018) che era un po’ come un debutto, visto che il primo “Tough Love” (2014) era autoprodotto e se l’erano filato in pochi? Lo fa e basta. Perché i cinque – Ava Trilling, Ben Guterl, Zach Lorelli, Noah Yu Schifrin e Duke Greene – avevano proprio voglia di suonare insieme dopo lo scioglimento del 2018, e si sente. Qual è la formula? La stessa di allora ma più a fuoco: indie uno due e tre e via, 3 minuti massimo di canzoni e la deliziosa voce dolente di Ava Trilling su tutti. Ecco, la voce. È un aspetto importante, a mio parere decisivo affinché piaccia o meno un progetto, e quella di Ava è una di quelle che o la ami o la odi. Come Carmen Consoli o Dolores O’Riordan. Ava sembra sempre che stia cantando per forza, che l’abbiano presa e legata e lei abbia detto: “ok, canto ma proprio non ho voglia”. Deliziosa. Come se fosse capitata lì per caso ma al momento giusto. Splendida.

Indie-rock compatto, zero fronzoli

Quindi “The Longer This Goes On” riesce con elementi semplici. Poi, oh, non è mica una rivoluzione. Non dà nulla di nuovo, ma fornisce un quadro omogeneo (l’album è piuttosto compatto come sonorità) di quell’indie-rock newyorkese anni ’10 che tanto ci manca.

Pezzi migliori? Tutti ben fatti, ma su tutti l’iniziale vento fortissimo di “To Know Me/To Love Me” ma anche la lugubre “Springboard”.

I Forth Wanderers non salveranno l’indie-rock anzi secondo me faranno fatica a replicarsi ma un po’ chissene… fanno solo quello che hanno voglia di fare.

Chiamali stupidi.

75/100

(Paolo Bardelli)