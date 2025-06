Patrick Wolf: emozione e rinascita

Patrick Wolf, Santeria Toscana, Milano, sabato 31 maggio 2025

Il ritorno di Patrick Wolf alla Santeria di Milano, lo scorso 31 maggio, ha segnato un momento speciale del suo nuovo tour europeo, dedicato alla presentazione di Crying the Neck, il suo primo disco di inediti dopo anni di silenzio.

Ad accompagnarlo sul palco una band essenziale ma incisiva che ha saputo valorizzare talento dell’artista inglese.

La scaletta, generosa e variegata, ha attraversato l’intera carriera di Wolf: dalle atmosfere intime di Wind in the Wires fino alla teatralità di The Bachelor, sono stati sei brani nuovi, tra cui spiccano la struggente On Your Side e il potente singolo Jupiter, divisi tra elettronica rarefatta e romanticismo gotico.

Patrick, polistrumentista e performer istrionico, è passato con naturalezza dalla chitarra al violino al pianoforte, confermando l’ecletticità che già avevamo visto l’anno scorso in solo.

Un momento particolarmente toccante è stato quando ha ricordato che proprio a Milano, un anno prima, c’erano i suoi genitori tra gli spettatori: la voce si è incrinata e un momento di emozione ha coinvolto il pubblico.

C’è stato anche spazio per leggerezza e ironia, come nella cover, abbozzata ma divertente, di Se telefonando di Mina, e nel momento in cui The Magic Position è diventata, scherzosamente, The Milan Position.

Il concerto si è concluso con Time of My Life, lasciando una sensazione di gratitudine e rinascita condivisa.

Un ritorno in grande stile per un artista sempre capace di rinnovarsi, senza perdere la propria inconfondibile voce poetica.

(Raffaele Concollato)