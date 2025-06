“Bleeds”, il nuovo album dei Wednesday, uscirà a settembre

Dopo la pubblicazione del brano “Elderberry Wine“, ieri I Wednesday hanno annunciato l’arrivo a settembre del loro nuovo album: si intitola Bleeds e uscirà per Dead Oceans. Il capitolo successivo a Rat Saw God del 2023 vede alla produzione Alax Farear, come già era avvenuto proprio nel disco precedente e in Twin Plagues. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un altro singolo, “Wound Up Here (By Holdin On)”, accompagnato anche da un video girato da Joriel Cura.

Bleeds è stato registrato al Drop of Sun di Asheville. Il quintetto originario della North Carolina – Karly Hartzman alla voce e alla chitarra; MJ Lenderman, che ha recentemente dichiarato che, anche se continuerà a far parte del gruppo per le registrazioni in studio, non parteciperà più alle sue tournée anche per concentrarsi sulla propria brillante carriera solista, alle chitarre; Xandy Chelmis alla lap steel e alla pedal steel; Ethan Baechtold al basso e al pianoforte; Alan Miller alla batteria – inizierà un tour del Nord America subito dopo l’uscita del disco.

“Wound Up Here (By Holdin On)” è un rock torrido e oscuro. Hartzman ha dichiarato che il titolo deriva dal verso di un poemetto composto da un amico suo e di Lenderman, frase muovendo dalla quale la cantante ha poi costruito il resto del brano. Il pezzo è in parte ispirato al racconto di un amico di Hartzman riguardante la ricerca di un corpo annegato in un torrente. Da questa immagine prende piede il testo della canzone, che esplora poi altri temi con un piglio cupo ed enigmatico. Il disco che arriva a settembre, insomma, promette molto bene.