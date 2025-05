Nuova canzone e presto un nuovo album per U.S. Girls

Meg Remy ha pubblicato qualche giorno fa il nuovo singolo “Bookends”, che farà parte di Scratch It, il nuovo album della cantautrice statunitense che vive e compone prevalentemente a Toronto. La canzone, composta insieme a Edwin de Goeij, è accompagnata da un bel video girato da Caity Arthur, che ha commentato l’opera visuale descrivendola come una riflessione sulla morte e su come essa sia una delle poche certezze che accompagnano la nostra stessa vita. Il brano, un tributo a Riley Gale della band metal Power Trip, scomparso nel 2020, è potente, incisiva e dal forte carico emozionale e cinematografico, un tuffo in quelle sfumature di art-pop cui Remy ci ha abituato, che seducono e ipnotizzano l’ascoltatore sin dai primissimi beat. Su un pattern caracollante si staglia la voce viscosa e gentile di Remy. Parecchi sono i momenti nei quali il mood e i ritmi del brano cambiano improvvisamente.

Nel pubblicare questo pezzo, come dicevamo, Remy ha annunciato anche l’uscita del suo nuovo album: si intitola Scratch It e uscirà per la 4AD il prossimo 20 giugno. È il suo primo LP da Bless This Mess, che uscì nel 2023. Il disco è stato inciso in una decina di giorni. Al fianco di Remy nell’album ci sono Jack Lawrence al basso, Dillon Watson alle chitarre, Domo Donoho alla batteria, Jo Schornikow e Tina Norwood alle tastiere e Charlie McCo all’armonica.