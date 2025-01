The Weather Station, “Humanhood” è un album importante

Non è finito nella Top 7 della settimana, ma il nuovo album di Weather Station pare davvero importante: si intitola “Humanhood” ed è uscito venerdì scorso, 17 gennaio 2025, su Fat Possum.

“Humanhood” segue “Ignorance” del 2021, ben accolto e forse album che ha portato la Lindeman più sotto i riflettori. Ma da questi la cantautrice ha dovuto “disintossicarsi”: “Humanhood” è infatti stato composto durante uno dei periodi più difficili della vita di Lindeman quando, all’apparente apice professionale, la Lindeman stava lottando con una crisi di salute mentale.

Ambienti complessi, interpretazioni sofferte, alt pop di classe, “Humanhood” sarà certamente da metabolizzare bene e comprenderne la portata; per ora ha un gran bel 85/100 su 14 recensioni professionali codificate da Metacritic.

L’album è stato creato insieme a una band rock dalle spiccate capacità di improvvisazione e registrato in due sessioni nell’autunno del 2023 presso i Canterbury Music Company con il batterista Kieran Adams, il tastierista Ben Boye, il percussionista Philippe Melanson, la specialista di fiati Karen Ng e il bassista Ben Whiteley. I brani sono stati lasciati aperti: Lindeman e il co-produttore Marcus Paquin volevano catturare l’atmosfera in studio e hanno lasciato libertà ai musicisti. Altri amici hanno poi contribuito con i loro interventi, tra cui Sam Amidon, il chitarrista James Elkington e il “mago delle texture” Joseph Shabason. Il mixing di Joseph Lorge ha dato ordine a queste trame musicali, trasformando l’album in un’opera quasi continua, con intermezzi strumentali che sfumano dentro e fuori dai brani. Le texture oscillano tra umano e non umano: synth e flauti, batterie elettroniche e sax, e così via.

Ci si può godere anche il video di “Mirror”:

The Weather Station è partita in tour europeo ma nessuna data in Italia:

Sun. Jan. 19 – Bristol, UK @ RT Bristol – Q&A

Mon. Jan. 20 – Liverpool, UK @ RT Liverpool – record store performance

Tue. Jan. 21 – Leeds, UK @ Jumbo Leeds – record store performance

Wed. Jan. 22 – Nottingham, UK @ RT Nottingham – record store performance

Thu. Jan. 23 – London, UK @ Rough Trade East – record store performance

Wed. Feb. 26 – Hamburg, DE @ Nochtspeicher

Thu. Feb. 27 – Copenhagen, DK @ DR Studie 2

Fri. Feb. 28 – Berlin, DE @ Silent Green

Sun. Mar. 2 – Amsterdam, NL @ Tolhuistuin

Mon. Mar. 3 – Brussels, BE @ Botanique / Museum

Tue. Mar. 4 – Paris, FR @ Point Ephemere

Thu. Mar. 6 – Brighton, UK @ CHALK

Sat. Mar. 8 – Dublin, IE @ Button Factory

Sun. Mar. 9 – Leeds, UK @ Brudenell Social Club

Mon. Mar. 10 – Glasgow, UK @ Saint Luke’s

Tue. Mar. 11 – Manchester, UK @ Band On The Wall

Wed. Mar. 12 – Bristol, UK @ The Fleece

Thu. Mar. 13 – London, UK @ Islington Assembly Hall

(Paolo Bardelli)