I Nine Inch Nails a giugno a Milano

I Nine Inch Nails, finalmente tornano in Italia, martedì 24 giugno 2025 al Parco della Musica di Milano.

La conferma della band di Trent Reznor arriva dopo l’annuncio del “Peel It Back Tour 2025”, a tre anni di distanza dall’ultima apparizione live. Prodotto da Live Nation, il tour prenderà il via domenica 15 giugno a Dublino, in Irlanda, alla 3Arena, e porterà la band in tutta Europa, con tappe nel Regno Unito, in Germania, in Svizzera e in altri Paesi.

La tournée europea prevede anche importanti partecipazioni ai festival Graspop Metal Meeting di Dessel (Belgio), Open’er di Gdynia (Polonia) e Mad Cool di Madrid (Spagna), tra gli altri. Il tour mondiale 2022 della band, che comprendeva un mix di concerti da headliner e festival, ha ottenuto recensioni stellari.

BIglietti in vendita dalle ore 12:00 di mercoledì 29 gennaio su livenation.it