Nasce #BlastFromThePast, il tag per la musica da ri-raccontare

Ogni tanto succede che ci torna in mente un album e che ci piacerebbe riconsigliarvelo, condividere con voi un nuovo ascolto. Quale modo migliore dunque se non quello di condividere sui social la recensione pubblicata al tempo qui su Kalporz?

Da oggi in poi, non a cadenza fissa ma quando lo riteniamo utile, lo faremo, aggiungendo il tag #BlastFromThePast per rendere chiaro che il post si inserisce in questa prospettiva.

Prendetelo come un “consiglio alla vecchia maniera”, quello che ti danno gli amici (“Senti, devi assolutamente ascoltare questo disco!”), che รจ l’antesignano del consiglio degli algoritmi. Ci piacciono anche quelli, sia beninteso, ma noi siamo fatti di carne ed ossa e memoria umana.

Se riuscite e se avete voglia, prendetevi un po’ di tempo e riascoltatelo, quell’album #BlastFromThePast, e fateci sapere le vostre emozioni di ri-ascolto o di scoperta commentando il post. Ne saremo contenti.

(Paolo Bardelli)