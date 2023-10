L’agenda dei Live della settimana (#44, 2023)

Venerdì 3 Novembre – WEYES BLOOD, Alcatraz, Milano

Etereo, trascendentale e talvolta malinconico, il folk-pop di Natalie Mering esplora tutto ciò che ci guida, ci divide e ci distrugge, e lo fa con grazia e profondità. Con un occhio sempre puntato sul proprio sé e l’altro fisso sulla complessità del mondo in cui viviamo, Weyes Blood può condurci senza sforzo anche negli angoli più ruvidi dell’esistenza, grazie alla sua grande erudizione e a un’autentica sensibilità emotiva. Arriverà a Milano a novembre per un’unica data nel nostro paese e vederla dal vivo sarà un’esperienza mistica e immersiva nel suo mondo di fratture e di speranze. Biglietti disponibili a questo link.

Giovedì 2 Novembre – THE MURDER CAPITAL, Circolo Magnolia, Milano

The Murder Capital nascono nel 2018 dall’incontro tra James McGovern (voce), Damien Tuit (chitarra), Cathal Roper (chitarra/tastiere), Gabriel Paschal Blake (basso) e Diarmuid Brennan (batteria) a Dublino. Nel 2019 pubblicano “When I Have Fears” che The Guardian che ha definito “an outstanding debut from a great new band who play it like they mean it“. Nel 2022 si sono esibiti al Primavera Sound, VYV Festival e Solidays, hanno aperto i Pearl Jam al British Summer Time oltre ad un tour sold-out in Europa e Inghilterra. Il 20 gennaio 2023 è uscito il secondo album “Gigi’s Recovery”, dodici tracce prodotte da John Congleton che hanno spinto la band verso nuove sonorità più coraggiose e distanti dal lavoro precedente, con gli elementi elettronici molto presenti, insieme a influenze industrial. Prevendite attive su Dice, la band irlandese sarà di scena anche al Locomotiv Club di Bologna (venerdì 3 Novembre) e a Largo Venue a Roma (sabato 4).

Venerdì 3 Novembre – KID CONGO & THE PINK MONKEY BIRDS, Blah Blah, Torino

Una vita furibonda, costantemente al limite, divertente e “clamorosa” quanto, spesso, drammatica e tragica. Kid Congo Powers ha abbracciato le prime avvisaglie del punk californiano, arrivando a suonare con Gun Club, Cramps e i Bad Seeds di Nick Cave oltre a un ampio numero di altre esperienze, l’ultima delle quali è con la nuova band Kid Congo and the Pink Monkey Birds. Stile chitarristico minimale ed essenziale, forgiato dalle lezioni di Jeffrey Lee Pierce, con maestre d’eccezione come Poison Ivy e Lydia Lunch a dargli l’impronta definitiva. Una leggenda vivente, perfetto rappresentante di quel rock ’n’ roll che è ancora oggi “wild”. In apertura, il country-blues di Gianni TBAY aka The Blues Against Youth. Questa volta in duo assieme all’armonicista Luca Colombrita, per presentarvi un set venato di country, sporcato di blues, intriso di whisky e diesel. Ingresso a 15 Euro fino a esaurimento posti.

Venerdì 3 Novembre – SISTERS OF MERCY, Teatro Verdi, Cesena

I re del gothic rock, The Sisters Of Mercy, stanno tornando tra di noi! Dopo il fortunato show estivo a Grottaglie (TA) in occasione del Cinzella Festival, sono confermati altri due appuntamenti per questo autunno al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) giovedì 2 Novembre e Cesena, Teatro Verdi, per una produzione Retropop. Andrew Eldritch e soci sono pronti per portare la musica che li ha resi celebri immersi in un velo di dark e post-punk. Prevendita attiva su Ticketone.

Sabato 4 Novembre – ALVA NOTO, Auditorium Parco Della Musica, Roma

L’icona della musica elettronica Alva Noto torna al Romaeuropa Festival in veste inedita al fianco dell’Ensemble Modern per presentare la quarta parte del suo progetto Xerror: un’opera strumentale arrangiata appositamente per l’ensemble e commissionata per il Frankfurt Positionen 2021. Musica, video e installazioni luminose concorrono alla creazione di un’esperienza unica basata sul concetto di replicazione digitale del materiale sorgente. Xerrox è infatti incentrato sulla manipolazioni dei dati (melodie) per mezzo di riproduzioni infinite; un processo di produzione attraverso la copie di copie in cui i suoni sono alterati fino ad essere difficilmente associabili al materiale di partenza. La manipolazione di tale materiale avviene però con una formazione strumentale sviluppando un progetto in grado di tenere insieme materiale e immateriale, digitale ed acustico scivolando continuamente da un universo all’altro. Biglietti a questo link.

Domenica 5 Novembre – SUPERCHUNK + ROBYN HITCHCOCK, TPO, Bologna

Tre giorni, due location e oltre 20 artisti che spaziano dal noise al post-punk, dal cantautorato psych alla darkwave, dall’indie americano alle nuove leve britanniche. Il primo festival di Improved Sequence. Nei tre giorni si alterneranno autentiche leggende del panorama indipendente come la storica band di Kid Congo Powers, da Chapel Hill le leggende indie Superchunk (data unica in Italia), l’industrial hardcore dei Distorted Pony, il post-punk degli Italia 90, la darkwave dei Drab Majesty, l’avant-pop dei System Exclusive, il weirdo-punk dei Toiling Midgets. Si parte il 3 Novembre con la preview al Freakout Club con Baratro, Lazy Giants aka Toiling Midgets e Catholic Block (side project di Michele Tellarini dei Qlowski). Forfait purtroppo dei Pere Ubu. Il 4 Novembre saranno protagonisti al TPO Drab Majesty, Lydia Lunch & Ian White (Gallon Drunk), i londinesi Italia 90, Distorted Pony, Gnaw Their Tongues, Mai Mai Mai, Public Memory, A/lpaca e Horror Vacui. Infine domenica 5 Novembre sempre al TPO grande attesa per Superchunk, Robyn Hitchcock, Kid Congo & The Pink Monkey Birds, i Becoming Animal (Massimo Pupillo & Cindytalk), il garage-blues da esportazione di Movie Star Junkies e CUT, Liquami, Bee Bee Sea e System Exclusive. Che bomba! Full pass disponibile su Dice come i biglietti per le singole giornate.

Domenica 5 Novembre – MAKAYA MCCRAVEN, Base, Milano

Torna a Milano Makaya McCraven, uno dei protagonisti della black music contemporanea, dopo la sfortunata anteprima in Triennale dello scorso 20 Luglio, annullata dopo pochi minuti per maltempo. Si preannuncia una grande festa di chiusura per l’ottava edizione di JAZZMI, tra jazz urbano, nuovo soul e sperimentazione. Un evento Ponderosa Music Arts e Bass Culture. Il batterista sarà di scena al BASE, in Via Bergognone 34: inizio concerto h. 21.30, prevendita attiva su Dice.