L’agenda dei Live della settimana (#43, 2023)

Da annotare anche il ritorno al Covo Club dei Gazebo Penguins, schedulato per venerdì 27.

Lunedì 23 Ottobre – CALIBRO 35, Alcatraz, Milano

“Dell’era/ Venerus / Studio Murena con noi sul palco lunedì a Milano. I nostri viaggi partono da uno studio in Bovisa (o circa) 15 anni fa. Partono con una canzone “l’appuntamento” cantata da un grande amico come Roberto Dell’era. Era giusto ricordarselo e per questo Roberto sarà con noi all’Alcatraz. I nostri viaggi hanno fatto poi varie tappe significative e una di queste è stata “sei acqua” frutto di un incontro magico con un artista splendido come Venerus pochi anni fa. Volevamo rivivere quella magia e ci siamo detti “perché non chiedere ad Andrea di essere sul palco con noi?”. All’Alcatraz ci sarà anche lui. In apertura un assaggio di quello che cresce molto bene e sano nella scena musicale odierna con gli Studio Murena a mescolare rap e musica suonata con grande maestria“. Il cerchio (si chiude). Start h 21.30, biglietti su Ticketone.

Martedì 24 Ottobre – CALEXICO, Teatro Valli, Reggio Emilia

La programmazione del Barezzi Festival si apre martedì 24 ottobre con un’anteprima a Reggio Emilia: al Teatro Municipale Valli arriva un gruppo che ha segnato la storia della musica con il suo sound cinematografico, forgiato nelle polverose terre di confine musicali del sud-ovest americano: i Calexico. La band si esibisce nell’unica data italiana del tour che festeggia il ventesimo anniversario di “Feast of Wire”: il loro album più realizzato e compiuto, fatto di canzoni seducenti ed emozionanti sulla speranza schiacciata e la corruzione della bellezza e alcuni dei loro arrangiamenti più ambiziosi, come lo definisce Mojo. Ultimi biglietti in vendita a questo link.

Mercoledì 25 Ottobre – DANIELA PES, Magazzino Parallelo, Cesena

Già vincitrice nel 2017 del prestigioso premio Andrea Parodi e per SIAE miglior musica nell’ambito di Musicultura, Daniela Pes è tra le personalità più interessanti della scena attuale. Sette tracce compongono un album, “Spira”, dai beat a tratti galoppanti e ambient dal respiro cosmico e avvolti dal canto di un’artista dal talento multiforme, votata alla destrutturazione della forma canzone per creare un mondo sonoro esoterico in cui l’arcaico, il contemporaneo e il futuribile si avviluppano l’un l’altro come nella danza gravitazionale di due galassie in procinto di fondersi. Composte alla chitarra, al pianoforte e con il software Ableton nell’arco di tre anni – un periodo di tempo in cui si è sviluppato un profondo confronto con IOSONOUNCANE – i brani del disco si sviluppano come flusso sonoro che sembra disegnare un rituale sciamanico. Ingresso gratuito con tessera Arci.

Giovedì 26 Ottobre – PAK YAN LAU, Raumm, Bologna

Random Pareidolia è la sound performance di Pak Yan Lau, artista che predilige le suggestioni materiche del suono, tra sperimentazione elettroacustica, elettronica e musica strumentale. Pak ha sviluppato un singolare universo sonoro, magico e dettagliato, utilizzando come strumenti oggetti amplificati, toy piano, pianoforte preparato, sintetizzatori ed elettronica. Lungo un arco di studio e preparazione di tre giorni, è stata invitata da Xing ad esplorare lo spazio di Raumm in relazione alla sua astratta capacità di accogliere modalità di percezione e ascolto tra le più radicali. La residenza è finalizzata alla ricerca, allo sviluppo e alla creazione di diversi modi di improvvisare un concerto dal vivo in una situazione buia, un ambiente incerto dove i sensi della musicista e del pubblico sono messi alla prova. Gli oggetti musicali e sonori verranno filtrati dall’elettronica per navigare nell’acustica della stanza. Via Ca’ Selvatica 4/d – Bologna, ingresso up to you.

Venerdì 27 Ottobre – KODE9 + LORAINE JAMES, Teatro delle Tese, Venezia

Steve Goodman, aka Kode9, influente DJ e producer scozzese, fondatore dell’etichetta Hyperdub Records, ispirato nella sua ricerca compositiva da concetti filosofici e speculazioni teoriche come quelle relative all’idea di zero e dell’assenza in campo acustico, presenta una performance in forma di DJ set nella NOTTE DI NERO, in collaborazione con la producer e performer Loraine James, riconosciuta voce dell’elettronica sperimentale. Il collettivo NERO conclude la serata con un DJ set dedicato e analitico di questo specifico repertorio. Un evento della Biennale di Venezia, biglietti acquistabili a questo link.

Sabato 28 Ottobre – THEE SACRED SOUL, Santeria Toscana 31, Milano

In occasione della rassegna JAZZMI arriva Il trio emergente di San Diego Thee Sacred Souls, recente acquisizione della gloriosa Daptone (Sharon Jones, Lee Fields), che porterà sul palco di Santeria Toscana 31 l’omonimo album di debutto uscito lo scorso anno. Il disco mescola la grazia accomodante del dolce Soul anni ’60 con il grit e groove dell’R&B dei primi anni ’70, e le performance sono assolutamente inebrianti, con la voce senza peso di Lane ancorata alla profondità della sezione ritmica. Una band cruda e sincera, che sfugge alle categorizzazioni distinguendosi nel panorama musicale odierno. Biglietti a questo link.

Thee Sacred Souls by Thee Sacred Souls

Domenica 29 Ottobre – TADLEEH + RUHAIL QAISAR, Hacienda, Roma

In un ventaglio di ambientazioni che abbraccia trasversalmente pressoché ogni genere ed approccio musicale, dall’improvvisazione radicale all’hyper-pop, dal noise al folclore tradizionale, dall’elettronica accelerazionista e destrutturata ai ritmi etnici più misteriosi, così come cinematografico, dal linguaggio documentaristico a quello dell’autorialità più surrealista, il filo conduttore di “KLANG:PANGEA” è proprio la sperimentazione e lo spingersi costantemente oltre i parametri e le definizioni di ciò che l’arte dovrebbe essere, verso piuttosto ciò che potrebbe diventare. Il viaggio sul personale atlante è iniziato dagli Stati Uniti il 15 ottobre ospitando il dj set di MA/E ed i live di Pamela Angela, Axime M e Bakudi Scream e continua il 29 ottobre spostandosi verso l’India con i live di Tadleeh e Ruhail Quaisar. la proiezione del film Om-Dar-B-Dar (1988) di Kamal Swaroop e il dj set de La Diferencia. Ingresso gratuito.