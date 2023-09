La Top 7 della Settimana (#39, 2023)

7. Obongjayar ritorna per EA Sports FC 24

L’artista nigeriano Obongjayar ha trascorso anni collaborando con colleghi come Everything Is Recorded e Little Simz prima di pubblicare il suo album di debutto, “Some Nights I Dream Of Doors” (September, 2022) l’anno scorso. Questa volta, il suo nuovo singolo “Who Let Him In” entra nella colonna sonora del nuovo videogioco EA Sports FC 24 (ex Fifa) insieme a più di 100 artisti dal rap, all’elettronica, all’indie-rock come Yaeji, King Krule, Overmono, Kendrick Lamar e tanti altri.

6. L’eterno amore per gli anni ’60 di June McDoom

June McDoom condivide una bellissima cover di una lost gem anni ’60 firmata Judee Sill, “Emerald River Dance”. Il brano è tratto dal nuovo EP di McDoom “With Strings” che conterrà anche la sua versione di “Black Is The Color of My True Love’s Hair” e arrangiamenti più romantici di alcune sue canzoni come “My Way” e “The City”. “With Strings” uscirà a novembre in edizione limitata in vinile cristallino.

<a href=”https://junemcdoom.bandcamp.com/album/with-strings”>With Strings by June McDoom</a>

5. Il folk persiano degli ZÖJ

Il duo sperimentale australiano ZÖJ ha annunciato il loro attesissimo album di debutto “FIL O FENJOON” per l’etichetta belga Parenthèses Records. ZÖJ si muove fra la padronanza strabiliante del kamancheh persiano e le evocative interpretazioni della poesia Farsi di Gelareh Pour e la batteria innovativa e ipnotica di Brian O’Dwyer, in un mix bizzarramente definito “post-persian anarcho-experimentalism”.

Il loro primo singolo “Hangman” è disponibile su bandcamp al link qui sotto.

4. Il giardino concettuale di Marina Herlop

La musicista catalana Marina Herlop ha condiviso con noi questa settimana “Karada”, il secondo singolo tratto da “Nekkuja”, in uscita per PAN il 27 ottobre. L’album esplora l’intimità del giardino concettuale, prendendo spunto – come già in “Prypat” (PAN, 2022) – dal mondo naturale.

Abbiamo intervistato Marina Herlop quest’anno in occasione del suo ultimo live in Italia per il Disconnect di Firenze.

<a href=”https://marinaherlop.bandcamp.com/album/nekkuja”>Nekkuja by Marina Herlop</a>

3. “Again” di Oneohtrix Point Never

L’alias di Daniel Lopatin (0PN come tutti sapete) ritorna a distanza di tre anni dall’ultimo “Magic Oneohtrix Point Never” (Warp, 2020). L’album è intitolato “Again” ed è uscito oggi per Warp.

<a href=”https://oneohtrixpointnever.bandcamp.com/album/again”>Again by Oneohtrix Point Never</a>

2. Il pop euforico di Empress Of e Rina Sawayama

“Kiss Me” è l’ultimo singolo estratto dal quarto album di Empress Of, icona pop hondu-statunitense fresca di un fantastico EP pubblicato l’anno scorso per Major Arcana. Il brano è una ballad pop romantica con una collaborazione speciale d’Oltremanica, ovvero la cantautrice britannica Rina Sawayama.

1. Boyg*****!

Dopo solo sei mesi dal loro ultimo album “The Record” (Interscope, 2023), le boygenius – il power trio composto da Julien Baker, Lucy Dacus e Phoebe Bridgers – ritornano con un EP di quattro tracce in uscita venerdì 13 ottobre intitolato “The Rest”. Ad annunciarlo la performance del primo singolo “Black Hole” e un post su instagram con la tracklist dell’EP oscurata da asterischi.

(Foto in evidenza di Charlotte Patmore)

(Viviana D’Alessandro)