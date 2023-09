La première di “The Physical Impossibility…” dei Six Impossible Things

Kalporz è lieto di ospitare in anteprima esclusiva lo streaming di The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, il nuovo EP dei Six Impossible Things, in uscita il 27 settembre 2023 su Dear Gear Records in vinile.

Anticipato dal singolo “Twenty Something”, un brano dream-pop caratterizzata da un basso scuro “alla Cure” e un’apertura luminosa nel ritornello, già incluso nella playlist Rock Italia su Spotify e in premiere internazionale su Idioteq, si tratta del primo lavoro in cui la band adotta un sound full band rispetto al più minimale setup precedente: alle tastiere di Nicky Fodritto e alla chitarra di Lorenzo Di Girolamo, anime fondatrici del progetto, si aggiungono infatti il basso di Enrico Tosti e la batteria di Andrea Daniele.

L’EP esplora tematiche legate all’isolamento, alla nostalgia e ai propri demoni interiori, narrate attraverso le sonorità sadcore del gruppo, che mischiano dream pop, emo e post-rock riuscendo a unire ritornelli accattivanti (“Twenty Something”) a brani ad alta intensità emotiva e sonora (“What’s Left of Me”) così come a momenti di riflessione che rallentano i giri del motore (“Happy”).

Il titolo dell’EP, “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, è quello di un’opera del 1991 di Damien Hirst, artista inglese di spicco della generazione degli Young British Artists. L’opera consiste in uno squalo tigre preservato nella formaldeide esposto in una vasca con pareti di vetro. Come suggerisce il titolo stesso, lo squalo è allo stesso tempo incarnazione della vita e della morte in un modo che difficilmente si riesce ad afferrare fino a che non lo si vede con i propri occhi, immobile e sospeso nel suo contenitore, quasi a invitare lo spettatore a cedere all’impulso innato di vivere sotto una forma demoniaca e mortale.

Qui di seguito lo streaming canzone per canzone sui visualizer YouTube:

E qui il link per il visualizer completo.

Release show del disco:



sabato 7 ottobre 2023 @ Bloom, Mezzago (MB)

Six Impossible Things

+ Stegosauro, Regarde, Brina

Biglietti disponibili su Mailticket: https://www.mailticket.it/evento/38953

Recorded by Daniele Mandelli and Maurizio Baggio

Mixed and mastered by Maurizio Baggio at La Distilleria in Bassano Del Grappa (TV)

Photos by Hélio Gomes

Cover photo by Alberto Rigato

BIO

I Six Impossible Things sono una band fondata da Nicky Fodritto (voce e tastiera) e Lorenzo Di Girolamo (voce e chitarra) a Lodi nel 2017. Il loro sound include elementi di dream pop, emo e post-rock. La band scrive e registra i primi due EP, I Tried to Run Away from Here (2019) e Sometimes You Fall Asleep in Front of Me (2021), con i quali va in tour in tutta Europa, suonando a fianco di band come Delta Sleep, Tre Allegri Ragazzi Morti, Hickeys, Flor e molti altri. Il 27 settembre 2023 esce il loro terzo EP The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, che è anche la loro prima release full band, mixata e masterizzata da Maurizio Baggio (The Soft Moon, Merchandise, Messa).

SIX IMPOSSIBLE THINGS

