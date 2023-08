“Sundial”, il nuovo album di Noname, esce oggi

Come avete potuto leggere nell’articolo dedicato alla nostra artista cover del mese di agosto, che è proprio Noname, il nuovo album della rapper si intitola Sundial ed esce finalmente oggi. Noname non pubblica un long-playing dal 2018, quando diede alle stampe il brillantissimo Room 25, progetto notevolissimo. Non sono stati pubblicati singoli anticipatori di questo nuovo lavoro. Pochi giorni fa la rapper aveva manifestato l’intenzione di condividere la canzone “Balloons”, che presenta i featuring di Jay Electronica ed Eryn Allen Kane, ma ha scritto di aver poi deciso che anche questa canzone uscisse insieme a tutto il disco oggi. Nell’album compaiono altri collaboratori di spessore come billy woods, Common, Jimette Rose e Ayoni.

Tra l’uscita di Room 25 e quella di Sundial Noname non è stata con le mani in mano: all’inizio del 2021 la rapper aveva pubblicato l’affascinante e profonda “Rainforest”, ancor prima aveva fondato un book club e di recente ha partecipato allo Young World III Festival a Brooklyn, evento organizzato da MIKE.

Ecco la tracklist di Sundial, 32 minuti di hip-hop potente e raffinatissimo:

Black Mirror

Hold Me Down (feat. Jimette Rose and The Voices of Creation)

Balloons (feat. Eryn Allen Kane and Jay Electronica)

Potentially the Interlude

Boom Boom (feat. Ayoni)

Namesake

Beauty Supply

Toxic

Afro Futurism

Gospel? (feat. $ilkmoney, billy woods and STOUT)

Oblivion (feat. Ayoni and Common)