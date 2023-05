I nomi della settima edizione di VIVA! Festival

VIVA! Festival torna dal 3 al 6 agosto per la sua settima edizione e porta in Valle d’Itria il solito mix di nomi della scena elettronica con uno sguardo al funk e all’hip hop che difficilmente prima di questo evento mettevano piede in un unico weekend tra le province pugliesi di Bari, Brindisi e Taranto.

Gli headliner non hanno bisogno di presentazioni: Bonobo, Caribou e il leggendario duo Talib Kweli e Madlib, in esclusiva italiana, così come lo storico gruppo funk britannico dei Cymande, Danilo Plessow ai piatti, già noto come Motor City Drum Ensemble. E poi ancora tre fuoriclasse che da tre diverse aree clou della tradizione elettronica su queste pagine hanno bisogno di poche descrizioni, Kode9, DJ Koze e Moodymann. Chiudono il cast internazionale gli ineffabili e sofisticati svedesi Little Dragon, l’avanguardia R&B di LIV.E, protagonista della nostra seconda copertina del 2023, la promessa del nu-jazz britannico Maria Chiara Argirò, il dj inglese Mr Scruff, il jazz-funk made in Napoli di Pellegrino & Zodyaco e il live set di Turbojazz.

Le location come sempre sono ad altissima suggestione: la Masseria Grofoleo di Locorotondo e la spiaggia di Cala Masciola che ospiterà il concerto all’alba di domenica 6 agosto.

I biglietti sono in vendita in esclusiva su DICE.