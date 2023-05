ROBOT presenta GEMINI, il 19-20 maggio al DumBo di Bologna

Nel weekend di venerdì 19 e sabato 20 maggio ROBOT torna al DumBo di Bologna con un nuovo evento, GEMINI: “un omaggio al segno zodiacale, all’idea di sdoppiamento organico, alla capacità di “guardare le stelle”.

La line up stessa è pensata concettualmente per dare spazio a sonorità più astrali e caleidoscopiche: James Holden con il live del nuovo psichedelico “Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities”, il live 3D A/V di Max Cooper, l’eterea artista e compositrice catalana Marina Herlop. Ovviamente non mancherà il clubbing e tra le due serate si ballerà con i djset di Palms Trax, Kai Campos (metà di Mount Kimbie), Eva Geist, DJ Rou e Filibalou.

“GEMINI nasce dall’idea e dall’opportunità di proporre un’estensione primaverile di ROBOT Festival – racconta Marco Ligurgo, Direttore Artistico del festival –. Due serate, due notti primaverili in cui ritrovarsi, riconoscersi e dischiudersi nella musica e nelle immagini attraverso esperienze audiovisive intense e rivelatrici, a tratti inedite in Italia. La ricerca artistica è andata in questa direzione, componendo un cast di artisti ed artiste di calibro nazionale ed internazionale con marcate specificità espressive. In questo senso, GEMINI nasce come ‘gemmazione’ del festival maggiore ma presenta un’eterogeneità artistica e un format differente da cui trae un’identità propria”.

I biglietti sono disponibili su DICE.