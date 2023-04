The Declining Winter, suggestioni rurali tra Bark Psychosis e Rachel’s

“Se l’Inghilterra rurale e suburbana avesse un suono, sarebbe quello di The Declining Winter”, parola di Francesco Amoroso, amico e ottimo redattore di Triste Sunset e Rockerilla. “(Un)popular music group based in West Yorkshire” si firma invece Richard Vincent Adams, che con il fratello Chris componeva una delle band più originali uscite a cavallo dei due millenni, gli Hood.

Il suo nuovo progetto, nato a Leeds nel 2008, affonda in un folk ambientale vestito di psichedelia e orchestre fluttuanti che riporta alla mente le sonorità dei Rachel’s o degli indimenticabili Bark Psychosis di Graham Sutton. Nonostante problemi fisici che lo hanno limitato negli ultimi anni Adams ha realizzato numerosi LP e cassette, spesso tratti da home recordings ma senza lasciare nulla al caso, come si evince dal folgorante ascolto di “Really Early, Really Late” (uscito il 31 Marzo via Home Assembly/Rusted Rail). Condividendo tournée con Stars of the Lid, The Durutti Column, Mogwai: per chi ha amato il post-rock troverà in queste canzoni un balsamo per l’anima.

Really Early, Really Late (album) by The Declining Winter

