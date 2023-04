I Turin Brakes tornano a Roma venerdì 21 aprile facendo tappa all’Alcazar in una delle cinque tappe del loro passaggio in Italia promosso da Radar Concerti. Lo scorso anno avevano pubblicato il loro nono LP, “Wide-Eyed Nowhere.” portato in giro durante l’estate prima di un lungo tour di date britanniche.

In apertura i Dog Byron, band che si divide tra Roma e Berlino fondata nel 2010 da Max Trani.