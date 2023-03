[Anteprima] Lampredonto e il culto dei ritmi

ùVi presentiamo in anteprima su Kalporz l’esordio in LP di Lampredonto, la creatura a due teste formata dai batteristi Lampreda e Tonto, attivissimi da più di dieci anni in tutto l’underground nazionale (e non solo) con i vari progetti ai quali hanno partecipato o dato vita.

“WORKOUT | WORSHIP”, in uscita sulla fiorentina UR Suoni il 19 Marzo, segue a stretto giro l’EP “!WASTED!”, esordio della combo uscito sempre su UR lo scorso Giugno. Una ricerca che viene alimentata e portata avanti, incentrata sul ruolo del ritmo nel prodotto culturale.

“In questo senso il ritmo è dunque un archetipo universale, il solo elemento che lega mondi apparentemente distanti, eppure vicinissimi. Del resto, esistono sostanziali differenze fra la trance indotta di un tarantolato, quella di un derviscio danzante e quella di un raver?”, recita il comunicato stampa che accompagna l’uscita.

All’interno del disco, sette brani in cui il ‘culto dei ritmi’ viene analizzato mettendolo in pratica, e ai due batteristi si aggiungono una serie di ospiti per arricchire le tracce: da Mark Stewart (The Pop Group), già presente con la sua voce nell’EP “!WASTED!”, all’artista visivo Peter Harris, passando per le voci di Zè Caveira e Serena Altavilla e le spruzzate di elettronica dei So Beast. E ancora, tanti strumentisti ad arricchire il suono: Andrea Caprara al sassofono, Unnur Malín Sigurðardóttir all’euphonium, il bouzouki elettrico di Jacopo Andreini.

Una varietà di suoni e di stili che rappresenta alla perfezione la schizofrenia di un progetto bifronte, pronto a tutto pur di pestare pelli e piatti.

Lampredonto è in tour da stasera, e presenteranno “WORKOUT | WORSHIP” domenica 19 dal vivo a Firenze. Di seguito, l’elenco completo delle date dal vivo:

15.03 – BOLOGNA, Freakout Club

︎16.03 – BOLOGNA > Discomfort Dispatch #42 | 6th Anniversary Edition), Circolo DEV

︎18.03 – NAPOLI, Punk Tank Café

︎19.03 – FIRENZE > UR Suoni presenta: LAMPREDONTO (WORKOUT | WORSHIP release party) + HZHA live, NOF – Firenze

︎24.03 – FERMO, SpazioBetti (w/ #Caveiras)

︎25.03 – VERONA, Colorificio Kroen

“WORKOUT | WORSHIP” esce il 19 Marzo 2023 per UR Suoni, e potete trovare il pre-order del disco (e del CD) su Bandcamp.