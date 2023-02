Fake Fest da urlo: ecco Libertines e Murder Capital!

Rivelati altri tre nomi della prima edizione del FAKE FEST a Bellaria-Igea Marina (Rimini)!

Dopo aver annunciato gli Idles, che suoneranno giovedì 13 luglio insieme a The Murder Capital, si aggiungono come headliner venerdì 14 luglio The Libertines, reduci dal grande successo del tour del ventennale di “Up The Bracket”, e La Femme. Tutti naturalmente ospiti del Beky Bay, con il suo imponente palco che si affaccia direttamente sul Mare Adriatico.

The Murder Capital hanno appena pubblicato il secondo album “Gigi’s Recovery”, prodotto da John Congleton e seguito dell’acclamato debutto della band irlandese, “When I Have Fears”: nella prima settimana tocca la numero 16 della classifica inglese ed è numero #1 in Irlanda, tra i giudizi lusinghieri di diverse testate internazionali, tra cui The Guardian, The Observer, The Line Of Best Fit. Dopo l’exploit all’Electric Ballroom di Londra, il quintetto guidato dal formidabile cantante James McGovern suonerà in diversi festival in giro per l’Europa e l’Inghilterra durante l’estate.

The Libertines sono quattro bohemien londinesi entrati in scena dopo il britpop e ideale punto d’incontro per amanti di Oasis, Clash e The Smiths. Nascono nel lontano 1997 dall’incontro dei songwriter e chitarristi Peter Doherty e Carl Barat. Il loro ultimo disco è datato 2015: “Anthems For Doomed Youth” ha debuttato nella classifica degli album inglesi al n.3. Non si sarebbe scommesso un centesimo su questa band, dato il vacillante lifestyle sull’orlo del baratro che hanno scelto di condurre, ma due decenni dopo i nostri eroi Byroniani, sebbene più vecchi e saggi, stanno ancora portando le vecchie e nuove canzoni sui palchi di tutto il mondo.

Dopo dodici anni di attività, La Femme (Sacha Got e Marlon Magnée) ha presentato la sua quarta release intitolata “Teatro Lúcido”. Quest’ultimo lavoro è un diario di viaggio ispirato da viaggi nei paesi Ispanici: come per “Sacatela”, si tratta un cocktail esplosivo nato da avventure internazionali e affonda la sua ispirazione dalle marce per la Settimana Santa, il pasodoble, il reggaeton e i ritmi brasiliani, la chitarra classica, il ritmo Andaluso, le trombe e la movida degli anni ’80.

Biglietti in vendita solo su DICE, con la formula giornaliera (a 49.45 Euro) o l’abbonamento: una line-up così ricca vale bene la doppietta!