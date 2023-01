La Top 7 della settimana (#2, 2023)

Il 2023 si apre tra news inattese, nuove uscite e performance da non perdere.

O da recuperare.

7. L’alienazione dei Dry Cleaning da Jimmy Fallon

6. Vagabon pubblica un nuovo brano dopo quattro anni

5. Debby Friday, il primo estratto dall’album di debutto

4. Self Esteem esordisce sulla tv americana da James Corden

3. SZA tributa il classico di Quentin Tarantino nel video di “Kill Bill”

2. Everything But The Girl, il ritorno di Tracey Thorn e Ben Watt

1. Frank Ocean e la prima assoluta dal vivo di Jai Paul nelle domeniche del Coachella 2023