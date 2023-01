In arrivo un box set retrospettivo dei Neutral Milk Hotel

Un nuovo box set dei Neutral Milk Hotel è in arrivo. L’uscita, in vinile, si intitola The Collected Works of Neutral Milk Hotel e sarà pubblicata il 24 febbraio dalla Merge. Conterrà entrambi gli album in studio della band statunitense, il debutto del 1996 On Avery Island e il suo celeberrimo seguito, In the Aeroplane Over the Sea, del 1998. Il box avrà al suo interno anche gli EP Everything Is e Ferris Wheel on Fire nonché un live registrato presso il Jittery Joe di Athens, Georgia. Sono inclusi nel box anche il 7” “Holland 1945/Engine” e versioni alternative di alcuni brani tra i quali “Where You’ll Find Me Now” e “You’ve Passed” e la traccia fino a oggi mai pubblicata “Little Birds”.

Cosa sappiamo del presente della band di Jeff Mangum e soci? Poco o nulla. I loro ultimi live risalgono al periodo 2013-2015, quando il gruppo organizzò un reunion tour, e non è forse un caso che è nel decennale dell’inizio di quello storico e apprezzatissimo ritorno che il gruppo dia alle stampe questo box retrospettivo e in parte enciclopedico che di fatto raggruppa tutto ciò che i NMH hanno prodotto nel corso della loro breve – e discontinua – vita. A destare particolare interesse nei critici e nei fan è “Little Birds”, brano che Mangum scrisse molti anni fa e che tocca tematiche riguardanti il mondo LGBTQ. Il pezzo venne infatti scritto da Mangum a seguito di un alterco con un preacher reazionario che aveva incrociato per strada.