Gal Costa: “La vita è un cambiamento continuo”

Gal Costa, la famosa cantante brasiliana, se n’è andata una decina di giorni fa, e abbiamo pensato di proporre l’intervista che la Costa diede a Scream & Yell, il sito brasiliano nostro corrispondente, nel 2017.

50 anni di carriera, 72 anni di vita, e Gal Costa continua ad andare in giro con una passione per il palcoscenico entusiasmante, giovane e appassionata. Nel 2017 è stata in tournée nel Paese con tre diversi spettacoli: “Trinca de Ases” (con Gilberto Gil e Nando Reis), “Espelho d’água” (voce e chitarra, in cui appare accompagnata da Guilherme Monteiro) e “Estratosférica ao Vivo”, di cui è in corso una registrazione ufficiale, via Biscoito Fino, su CD e DVD. Festeggia: “Mi è piaciuto molto il risultato della registrazione, la qualità del suono”, dice.

“Estratosférica ao Vivo” è stato presentato in anteprima al Teatro Castro Alves, a Salvador, nel settembre 2015, e la registrazione dell’album dal vivo è avvenuta quasi due anni dopo, nel giugno 2017, alla Casa Natura Musical, a São Paulo. Accompagnata da Guilherme Monteiro (chitarra e chitarra), Fabio Sá (basso), Mauricio Fleury (tastiere e chitarra) e Pupillo (batteria e programmazione), Gal è tornata agli anni ’60, “quando cantavo rock and roll e il 100% del mio pubblico era giovane”, spiega. Il risultato è uno dei migliori album dal vivo della sua carriera.

Marcelo Costa di Scream & Yell con Gal Costa

Rispondendo a un invito di Deezer Brasil, Gal ha parlato via Facebook Live con i fan e con Scream & Yell, che hanno partecipato alla chat, condotta da Yasmin Muller, e poi in privato. Durante la chiacchierata, parla di una carriera costruita con rotture da un album all’altro (“Non dirò che non è doloroso, perché lo è, ma porta vitalità, freschezza e rinnovamento”), dice di sentirsi ancora eccitata per il palco (“E a volte sento freddo allo stomaco”), parla di Luiz Melodia e rivela che sta già registrando un nuovo album.

In una precedente intervista pubblicata qui su Scream & Yell a proposito dell’uscita dell’album “Estratosférica”, ci dici che hai iniziato a notare l’avvicinamento del pubblico più giovane, che era solito apprezzare i Tropicalist, già da “Recanto” (2011), e ora stai pubblicando un album dal vivo con entrambi i piedi nel rock. Come reagisce il pubblico più anziano a questa fase giovanile?

Nel corso della mia carriera, che è durata 50 anni, ho avuto molti momenti in cui sono avvenuti cambiamenti radicali. All’inizio ero (e sono) un cantante molto influenzato dallo stile di canto di João Gilbert, e da lui in particolare. Da lì mi sono buttata nel Tropicalismo e ho realizzato “Divino Maravilhoso” (1969), che per me è stato un salto fenomenale, stratosferico, quell’arrangiamento era un po’ rock. Nel Tropicalismo ho iniziato a fare canzoni in stile sperimentale, elettronico, rock and roll, e il mio pubblico era composto da giovani. Quando Caetano e Gil furono esiliati, mi rimase in mano l’onda del Tropicalismo, che era una trama dell’universo. Non avevo pensato a questa possibilità, non l’ho fatto apposta. Quando sono tornati (dall’esilio), Caetano ha prodotto “Cantar” (1974), che è un disco radicalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto. João Donato, che era appena arrivato dagli Stati Uniti, ha partecipato a questo disco (suonando in 4 degli 11 brani – Gil suona la chitarra in “Barato Total”), che è bellissimo, ma all’epoca non fu accolto bene, perché era una rottura totale con il mio pubblico. Dopo “Cantar” ho dovuto ricominciare la mia carriera. Con il disco “Gal Canta Caymmi” (1976) sono entrata in una fase più pop. Un altro cambiamento radicale è avvenuto con “Gal Tropical” (1979), un po’ prima ero ancora un po’ hippie, e Guilherme Araújo ebbe l’idea di fare questo spettacolo. Abbiamo messo insieme il repertorio e lui ha pensato ai costumi, disegnati da Guilherme Guimarães, che era un sarto dell’alta società di Rio – ha fatto due bellissimi costumi per me, uno per ogni atto dello spettacolo. È stato un grande successo e anche un cambiamento radicale. Sono stata un anno e due mesi in un teatro di Rio de Janeiro con lo spettacolo “Gal Tropical”, poi sono venuta a San Paolo e ho viaggiato in tutto il Brasile e all’estero. Poi… ricordiamo “Recanto” (2011), che è un disco più recente, ma è stato anche una rottura. “Recanto” è un disco molto chiuso, ma molto bello e totalmente coerente con la mia storia. Vivo di questo, di queste rotture, ed è bello. Sì, è molto difficile, non dico che non sia una sofferenza, perché lo è, ma porta vitalità, freschezza e rinnovamento. La mia carriera è guidata da questi cambiamenti. Chi mi conosce, chi ha seguito il mio lavoro fin dall’inizio, sa che queste cose accadono. Così chi mi ama mi seguirà. A chi non piace… Per esempio, “Festa do Interior”, che ha avuto un enorme successo in tutto il Brasile e persino il meccanico di quella piccola città dell’interno ha cantato, questo pubblico è quello che il successo popolare cattura, ma il pubblico fedele mi segue e lo capisce.

Gal hippie sul retro della copertina del disco “India” (1973) e su “Gal Tropical” (1979)

Come è stato passare queste canzoni dal disco al live?

Era semplice. Man mano che suonavamo e facevamo molti spettacoli, le canzoni maturavano, prendevano forma e cambiavano anche un po’. Quando abbiamo registrato “Estratosférica” (2015), tutti erano molto sicuri (degli arrangiamenti), quindi è stato facile (passare al palco). Naturalmente, sul palco c’è sempre più energia, più forza, non solo per i musicisti ma anche per me, per la mia performance. Dal vivo, c’è più spirito. Questo disco ha un’atmosfera rock’n roll. Penso che sia il record più ben registrato che ho nella mia storia, nel mio lavoro. Sono molto soddisfatto del risultato.

Come ci si sente a salire sul palco oggi?

È lo stesso!

Le piace l’intero rituale dello spettacolo?

Me lo godo con più maturità, tranquillità, anche se in alcuni momenti ho ancora un brivido nello stomaco. Fare uno spettacolo è un piacere. Grazie a Dio lavoro. Il lavoro è la cosa migliore che possa capitare a chiunque, qualsiasi tipo di lavoro. L’altro giorno pensavo che se non lavorassi forse sarei depressa o mi sentirei vecchia, ma non è così: ho un’anima giovane, il mio spirito è giovane e non segue la mia età cronologica. Canto per i giovani… come me (sorriso). Lavorare per me è qualcosa di prezioso. Ogni essere umano deve dare valore a ciò che fa, a tutto, bisogna dare importanza, farlo come se fosse un dono, una preghiera, un regalo. È bello lavorare.

“Estratosférica ao Vivo” porta tre canzoni mai registrate ufficialmente prima: “Cartão Postal”, di Rita Lee con Paulo Coelho, “Os Alquimistas Estão Chegando”, di Jorge Benjor, e l’inedito “Por Um Fio”, di Marcelo Camelo…

Non ho mai registrato nulla di Paulo Coelho, ma mi piace molto il suo lavoro con Raul Seixas…

Ha mai pensato di registrare qualcosa di Raul?

Ci ho anche pensato. Mi piace, chissà, forse canterò qualcosa di Raul nel prossimo disco (suspense)… Per quanto riguarda “Os Alquimistas Estão Chegando”, ha molto a che fare con me, con quello che penso. Marcus Preto mi ha ricordato questa canzone e ho accettato immediatamente. Amo Jorge Benjor. Questa canzone ha tutto a che fare con ciò che penso della spiritualità e del misticismo. “Por Um Fio”… Credo che Marcelo (Camelo) l’abbia scritta per me insieme a “Espelho d’Água”, ma alla fine ho amato quest’ultima e l’ho registrata su “Estratosférica”. Tuttavia è stato un bene perché ho avuto l’opportunità di presentare in anteprima “Por Um Fio” nello show (e ora nel DVD).

In “Estratosférica ao Vivo” lei interpreta diversi classici della musica brasiliana, tra cui “Pérola Negra”, di Luiz Melodia, che ci ha lasciato recentemente. Lei è stata la prima a registrare questa canzone, in “Fa-Tal / Gal a Todo Vapor” (1971), anche prima di lui. Vorrei che parlasse un po’ di Luiz Melodia…

Ho sentito molto la sua morte perché oltre ad essere un grande compositore, cantante e showman, aveva una splendida presenza scenica, mi piaceva molto. Avevo qualcosa… una simpatia, un attaccamento, un affetto, un grande amore per lui. Sono molto orgogliosa di aver pubblicato “Pérola Negra” e di aver registrato altre canzoni di Luiz Melodia. È sempre stato un tesoro, molto amato.

Com’è il vostro legame con i musicisti della band e questa sensazione di pubblicare uno dei vostri migliori album dal vivo?

Il mio legame con i musicisti è totale. Mi piace partecipare, dare idee sugli arrangiamenti, a volte dico qualcosa di musicale e loro traducono, capiscono. Sono in totale armonia con la band e so lavorare solo in questo modo: in armonia. Mi sento molto felice perché, personalmente, mi è piaciuto molto il risultato della registrazione e anche la gente lo sta apprezzando. Penso che il suono sia molto ben fatto, ben registrato, con una qualità sonora perfetta e questo è importante. Valeva la pena di registrarlo. Alcuni dei miei concerti non sono stati registrati e mi dispiace di non averli registrati.

Nel comunicato stampa, Caetano scrive: “Lo spettacolo ‘Estratosférica’ è un evento che riempie l’anima. Sono venuto da Bahia con Bethânia, Gal e Gil nella testa e nel cuore, come promesse di trasformazione nazionale. Se mostrano forza e non danno segni di cedimento, concludo che il Brasile è vitale”. Crede che oggi il Brasile sia vitale?

Penso che il Brasile stia attraversando un momento molto difficile, ma credo che sia ancora sostenibile. Tutto è fattibile! Ed è fattibile nella misura in cui le persone si impegnano e sono consapevoli che deve migliorare. Voglio essere ottimista. Non possiamo perdere la speranza o la voglia di fare, di cambiare le cose.

State già registrando il vostro nuovo album…

Non posso parlarne molto… ma questo nuovo disco ha già un’intera idea estetica musicale sviluppata. Ho già tutte le basi pronte, nei miei toni. Pupillo lo sta producendo con Marcus Preto e a gennaio aggiungerò le voci. Non c’è ancora un nome, ma parleremo con Biscoito Fino per sapere quando uscirà.

Marcus Preto e Pupillo: possiamo aspettarci un sequel di “Estratosférica”?

Non posso dire nulla (ride), ma non è un “Estratosférica 2” (altre risate). Aspettate.

(Marcelo Costa)

