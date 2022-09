Ritornano gli Yeah Yeah Yeahs con un nuovo disco dopo nove anni

Un grande ritorno, anticipato da due singoli di valore, in particolare il primo, “Spitting Off the Edge of the World”, con il featuring di Perfume Genius e accompagnato da un bellissimo video, e “Burning”, uscito a inizio agosto, di cui è stato condiviso anche in questo caso un video, è quello degli Yeah Yeah Yeahs di Karen O e soci: la band statunitense pubblica oggi Cool It Down via Secretly Canadian, etichetta con la quale la band ha firmato pochi mesi fa. Si tratta del seguito del seguito di Mosquito, uscito nel 2013 e accolto tiepidamente dalla critica. Cool It Down è anche il titolo di un brano di Loaded, quarto album in studio (e l’ultimo vero loro album) dei Velvet Underground, capolavoro pubblicato nel 1970.

Riguardo a Cool It Down la leader della band Karen O ha dichiarato che “[…] writing these songs came with its fair share of chills, tears, and euphoria when the pain lifts and truth is revealed […] we love you and we see you, and we hope you feel the feels from the music we’ve made. No shying away from the feels, or backing down from what’s been gripping all of us these days”. Nel frattempo la band newyorchese è anche tornata a suonare dal vivo, da alcuni show inglesi al Primavera Sound Festival lo scorso giugno, benché abbia dovuto cancellare tre concerti australiani per motivi di salute. Karen e soci hanno anche annunciato una serie di date in USA in autunno.