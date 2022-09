Nel 2023 le Wet Leg al Campovolo con Harry Styles

La notizia è ovviamente la data di Harry Styles a Reggio Emilia, però noi di Kalporz sottolineiamo chi ci sarà con il cantante britannico: le Wet Leg.

Già da quest’anno lo scatenato duo dell’isola di Wight è in tour con Harry Styles, quindi ciò è confermato anche per il 2023 per il prolungamento del suo “Love On Tour” nel Regno Unito e in Europa.

La data è il 22 luglio 2023 alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia. La tappa chiuderà il tour in Europa. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle 10 di domani 2 settembre su Ticketmaster e Ticketone.