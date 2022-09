Meg alle pendici di “Vesuvia”

MEG ha annunciato il suo nuovo album di inediti, VESUVIA, in uscita il 30 settembre via Asian Fake/Sony Music.

VESUVIA è innegabilmente legato alle origini partenopee di MEG: “Sono cresciuta alle falde del Vesuvio, la sua sagoma è casa e sento il suo richiamo sempre, anche quando sono dall’altra parte del mondo. Lo sogno di notte in maniera ricorrente: sin da bambina sono ossessionata da lui, è una presenza imponente nella mia coscienza ed è parte indissolubile di me. Ogni sua zolla, ginestra, sentiero, è come se fossero mia cellula, capello, ruga. È mia madre e mio padre. Da quando ho aperto gli occhi lui è il mio imprinting.”.

Il disco è stato anticipato dai due singoli “Non ti nascondere” e “FORTEFRAGILE” , ed è stato prodotto dalla poliedrica MEG insieme alle preziose collaborazioni di Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin e mixato e masterizzato da Andrea Suriani.

Vanta al suo interno i feat. di Elisa ed Emma (nel brano “Aquila“), di Altea, Alice, SANO e specchiopaura del collettivo napoletano Thru Collected (nel brano “Arco e Frecce“), del nuovo talento hard neomelodic NZIRIA (nel brano “Napolide”) e della pianista francese Katia Labèque (nel brano “She’s calling me“).



TRACKLIST VESUVIA

1. NAPOLIDE (feat. NZIRIA)

2. SOLARE

3. AQUILA (feat. Elisa & Emma)

4. NON TI NASCONDERE

5. PRINCIPE DELLE MIE TENEBRE

6. SCUSA SE SONO FELICE

7. CIGLIA

8. ARCO & FRECCE (feat. Altea, Alice, SANO, specchiopaura)

9. FORMICHE

10. FORTEFRAGILE

11. SHE’S CALLING ME (feat. Katia Labèque)

12. GRAZIE



FORTEFRAGILE TOUR

07.09 – Ancona, GODAI FEST

10.09 – Moncalieri (TO) – RITMIKA

17.09 – Ultravox Firenza – ANFITEATRO DE PASCALE





SHORT BIO

Nel corso della sua carriera Meg, autrice, cantante e produttrice ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di “nuovi accordi e nuove scale”.

Alla fine del 2004, Meg dà vita al suo primo disco solista dal titolo “Meg”, seguito nel 2008 da “Psychodelice” che sarà accompagnato da un live audio/video realizzato esclusivamente con iPhone per la prima volta al mondo.

Gli ultimi due dischi sono “Imperfezione” e “Concerto imPerfetto” (primo live di Meg registrato al Teatro Carignano di Torino), rispettivamente del 2015 e del 2017.

Meg ha all’attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e 4 da solista, e preziose collaborazioni.



