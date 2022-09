La ristampa ampliata di “Revolver” dei Beatles è in arrivo

Uscirà il prossimo 28 ottobre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe la ristampa del capolavoro dei Beatles Revolver, pubblicato originariamente nel 1966. Album straordinario che raccoglie brillanti intuizioni sperimentali che si insinuano nelle geniali melodie dei Fab Four, disco che si iscrive nel percorso di quella indescrivibile maturità artistica che per lo storico quartetto era iniziata già con il precedente Rubber Soul, uscito nel 1965, Revolver ha ispirato generazioni di artisti di ogni genere e stile e al suo interno contiene alcune pietre miliari del gruppo, tra le quali non possono non essere menzionate la visionaria “I’m Only Sleeping”, la gotica “Eleanor Rigby”, la fantasiosa “Yellow Submarine” e la metafisica “Tomorrow Never Knows”, degna conclusione dell’LP di quattordici pezzi che sarebbe stato, di fatto, l’ingresso al successivo Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, che sarebbe uscito di lì a un anno. Con le sue innovazioni sonore, compositive e di produzione, Revolver ha davvero segnato un prima e un dopo nella carriera del complesso britannico.

Inserendosi nel percorso di ristampe, sia in CD che in vinile, ampliate – contenenti nuovi e/o rimasterizzati mix e perle d’archivio, soprattutto materiale proveniente dalle sessioni dei rispettivi dischi – degli album del gruppo, iniziato proprio con la ristampa ampliata di Sgt. Pepper’s (1967) nel 2017 e proseguito poi con quelle di The Beatles (“White Album”, 1968) nel 2018, di Abbey Road (1969) nel 2019 e di Let It Be (1970) l’anno scorso, la ripubblicazione di Revolver rappresenta un nuovo capitolo di questo emozionante viaggio diacronico nella carriera di una delle band più rilevanti di sempre. Con l’annuncio della pubblicazione, avvenuto due giorni fa, è stato condiviso anche il nuovo mix stereo di “Taxman”, pezzo d’apertura dell’album, che sarà contenuto nel primo disco del box.

Per quanto riguarda i dettagli, come per le precedenti ristampe Revolver sarà ripubblicato in differenti edizioni. Il box super deluxe conterrà 5 CD e un libro di cento pagine dalla copertina rigida con una prefazione di Paul McCartney, scritti di Giles Martin e di Questlove e note dettagliate sui brani di Kevin Howlett. Il libro conterrà anche foto rare e inedite e immagini mai pubblicate prima d’ora di testi scritti a mano. L’edizione super deluxe avrà al suo interno il nuovo mix stereo dell’album, due dischi di sessioni, il master originale in mono e un EP di quattro brani contenenti diversi mix di “Paperback Writer” e “Rain”, incisi nelle stesse sessioni. Il box LP è identico ma al posto dell’EP conterrà un 7” coi medesimi brani che si trovano all’interno dell’EP. Sarà pubblicata anche una versione in 2 CD con il nuovo mix stereo di Revolver e un best of delle sessions.