Ecco il video di “We Cry Together” di Kendrick Lamar ft. Taylour Paige

Uno dei brani più avvincenti dell’ultimo lavoro in studio di Kendrick Lamar, Mr. Morale & the Big Steppers, è indubbiamente “We Cry Together”, fotografia nitida e poetica di una turbolenta lite di coppia. Il brano dipinge una relazione tossica e complicata con un piglio quasi documentaristico, senza ipocrisie o censure, mostrandone gli aspetti più brutali e cinici e senza tralasciare i momenti accesi e sensuali. Il pezzo vede la partecipazione dell’attrice Taylour Paige, che sul suo profilo Instagram aveva più volte anticipato alcune news in merito e condiviso alcuni snippet, e a giugno aveva poi diffuso la notizia che il video sarebbe stato proiettato, in esclusiva e per pochi giorni, in una venue losangelina, il Laemmle Royal Theatre. Paige aveva anche scritto un messaggio particolarmente toccante nel giorno in cui Mr. Morale fu pubblicato: «We are so lucky to have Kendrick. I hope you contemplate today. I hope you reflect everyday. I hope you learn and ask for help. I hope you study nuance. I hope you absorb the good and find the light. I hope you love yourself. I hope you tell the truth. I hope you heal».

Le performance di Kendrick e di Paige sono esaltanti: le loro vigorose delivery permettono a entrambi di calarsi anima e corpo nell’alterco e di viverlo con trasporto e commozione. Il video di “We Cry Together”, sottotitolato “A Short Film”, dura sei minuti ed è diretto da Jake Schreier, Dave Free e Kendrick stesso. È stato girato in un unico take nel marzo 2020 con i due protagonisti che reinterpretano il pezzo sul momento, dal vivo, cosa che dà al tutto un sapore ancor più autentico, da cinéma verité. Del video sono state pubblicate due versioni, una censurata e una priva di censura. Dall’album Mr. Morale era stato condiviso anche il video di “N95”. Kendrick sta portando il disco in tour: dopo aver eseguito alcuni brani alla Paris Fashion Week Showcase ed essersi esibito a Milano e a Glastonbury a giugno, ora è in giro per gli USA coi suoi big steppers. Tornerà in Europa – ma purtroppo non in Italia – in autunno.