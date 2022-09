Goat, a ottobre arriva “Oh Death”

Come anticipato nella nostra ultima top settimanale, c’é grande attesa per la rentrée dei Goat: “Oh Death” uscirà il prossimo 21 ottobre per Rocket Recordings. Si tratta de l quarto lavoro in studio del collettivo jazz/funk/psych, dietro le cui maschere si celano alcuni dei migliori musicisti svedesi contemporanei. Primo disco in sei anni per la band del piccolo villaggio di Korpilombo, seguito dell’acclamato “Requiem” del 2016 e in arrivo ad un anno di distanza dalla raccolta di inediti e B-side “Headasoup”.

Per il nuovo album i Goat non sembrano aver abbandonato la rumorosa via che ha contraddistinto i loro precedenti lavori, quindi spazio al loro caratteristico mix di poliritmi africani, sax skronky, basso confuso e psichedelia. Il brano scelto per il lancio è “Under No Nation”, animato dall’artista John-Mark Lapham partendo dalla bellissima opera d’arte che campeggia sulla copertina del nuovo disco.



La tracklist dell’album:

1.Soon You Die

2.Chukua Pesa

3.Under No Nation

4.Do The Dance

5.Apegoat

6.Goatmilk

7.Blow The Horns

8.Remind Yourself

9.Blessings

10.Passes Like Clouds

Foto cortesia di Rocket Recordings