Il nuovo album di Björk, “Fossora”, uscirà in autunno

Il nuovo LP di Björk, successore di Utopia, che era stato pubblicato nel 2017, si intitola Fossora e uscirà in autunno. Si tratta del decimo disco full-lenght dell’artista islandese, che ha diffuso la notizia in un’intervista per il Guardian. Il termine fossora è “inventato” e ispirato al latino, coniato sul maschile “fossor”, scavatore, zappatore, divenendo così un suo ideale corrispettivo femminile. Il disco è in parte ispirato alla morte della madre della cantautrice, avvenuta nel 2018. L’emergenza Covid aveva riportato Björk nella sua natia Islanda, dove, complice il lockdown, in questo caso, per lei, un alleato, ha deciso di prendersi tutto il tempo di cui necessitava al fine di “allow myself the luxury of not having any willpower”. I brani contenuti in Fossora sono stati scritti durante e dopo il lockdown.

L’LP conterrà una collaborazione con Serpentwithfeet. Due brani, “Sorrowful Soil” e “Ancestress”, sono stati ispirati dalla morte di un’attivista per l’ambiente, Johanna Hauksdóttir. Nell’intervista Björk ha definito Fossora un “mushroom album”. La cantante ha anche annunciato che sta lavorando a un podcast riguardante la sua discografia.