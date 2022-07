Sufjan Stevens diffonde due versioni alternative di “Fourth of July”

La lunga gittata di Carrie & Lowell, il capolavoro di Sufjan Stevens pubblicato nel 2015, non ha limiti di spazio e di tempo. Ce lo ricorda il cantautore stesso, pubblicando oggi, nel giorno del suo 47esimo compleanno, due versioni inedite di “Fourth of July”, proprio pochi giorni prima dello storico appuntamento così significativo e sentito negli States.

Si tratta di due versioni registrate entrambe nel 2014. Una è nominata “April Base Version” ed è stata registrata negli studi di Justin Vernon nei pressi di Eau Claire, Wisconsin. L’altra è etichettata “Dumbo Version” ed è stata registrata a Brooklyn, nel vecchio studio di registrazione di Sufjan. Come comunicato dal canale YouTube di Stevens, verrà pubblicato, in edizione fortemente limitata, un 7” di queste due versioni in dicembre, per commemorare il decimo anniversario della morte di Carrie, la madre del cantautore.