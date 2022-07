eea (aka M.E.S.H.) e Josey Rebelle a Club Adriatico Summer ’22

Club Adriatico continua a illuderci di essere in una di quelle grandi città che fuori dall’Italia non si svuotano tra luglio ed agosto, dove è possibile ballare nei club di riferimento come in tutti gli altri mesi dell’anno.

Sabato 23 luglio arrivano a Ravenna altri due ospiti internazionali non da poco per il secondo appuntamento con Club Adriatico Summer ’22: Josey Rebelle e M.E.S.H., con il suo nuovo progetto eea, faranno tremare e ballare anche i muri dell’Almagià, la storica venue del progetto della Darsena di Ravenna, dopo la parentesi post-pandemica delle serate Portuària e la prima data estiva di giugno con due big della scena e ormai affezionati nomi di Club Adriatico come Total Freedom e Laurel Halo.

Jamie Whipple, dj e producer californiano da tempo adottato da Berlino è ai più noto come M.E.S.H. o Hesaitix ha debuttato in Italia proprio all’Almagià ormai nel 2015 insieme a DJ Richard e da allora è rimasto molto legato a chi ha saputo scommettere su di lui prima di ogni altro. Nel corso degli anni, tra mix, singoli, EP e due album molto apprezzati anche fuori dal mondo techno come “Piteous Gate” e “Hesaitix” si è creato finalmente un buon seguito anche in Italia, anche se per lui per ovvi motivi la capitale elettronica italiana resta Ravenna, come ha scritto due giorni fa su Twitter.

Nel 2017 aveva fatto sognare i presenti in un indelebile after a sorpresa alla terza edizione del festival primaverile di Club Adriatico, LOOSE, dove aveva presenziato anche due anni dopo, in quella che resta l’ultima edizione prima del forzato stop pandemico. Sarà la sua prima volta in Italia a nome eea e sarà come sempre lecito attendersi di tutto.

Le stesse aspettative di imprevedibile divertimento valgono per una delle regine del dancefloor underground britannico come Josey Rebelle (sui social non esiste, ma ha un sito ufficiale molto vecchia scuola). Originaria di North London, nata e cresciuta a Tottenham, dove tuttora abita, è un’instancabile dj ed esploratrice musicale tra le più rispettate d’oltremanica, e non solo. Come poche altre dj riesce a condensare nelle sue selezioni l’eredità dei soundsystem caraibici, lo spirito rave delle warehouse londinesi sull’onda delle contaminazioni più attuali dei dancefloor globali, dall’afrofuturismo al recupero e alla rivisitazione delle tradizioni black degli albori house e techno. Anche per lei è un ritorno, dopo il suo folgorante dj set alla seconda edizione di Loose, nel 2016.

Ad arricchire una notte che si preannuncia magica le selezioni, in apertura del resident di Club Adriatico Bangutot e un pomeriggio di djset a ingresso gratuito dalle 18:30 alle 23 nell’adiacente spazio outdoor Darsena Pop Up con Sigbrandon & Omar Jaimes di AKWAABA WORLD.

Le prevendite sono aperte su DICE, per info e aggiornamenti segui Club Adriatico su Facebook e Instagram.