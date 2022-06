L’agenda dei Live della settimana (#24, 2022)

Settimana piuttosto fitta, in cui si aggiunge l’accoppiata Green Day-Weezer per l’I-Days a Milano (mercoledì 15 Giugno, Ippodromo di San Siro con Amyl and The Sniffers) e a Firenze Rocks il giorno successivo, mentre per palati fini c’è la data unica di Sampha The Great per Jazz:Re:Found. Siamo già in piena estate!

Lunedì 13 Giugno – THE BLACK LIPS, Spiaggia Libera Sottomonte, Gabicce Mare (PU)

Il quintetto di Atlanta dall’inconfondibile sound fatto di clamore e armonie, famigerato per lo stile compositivo come pure per i leggendari spettacoli live. Nel 2020 la band ha pubblicato l’album “Sing in a world that’s falling apart” tramite Fire Records, la loro migliore collezione di canzoni dagli anni 00′, dando libero sfogo alla propria vena più cupa e “pericolosa”. I Black Lips sono il risultato di due decenni di vita sregolata trascorsi tra notti selvagge e un’attitudine sfrontata. In apertura dalle h. 19.30: BLEAH (Fano); BAVOSA (Local heroes); MAN Y MIGUEL (Savignano sul Rubicone, Messico); XIWT (Castelgoffredo). Ingresso gratuito con tessera dell’Associazione Orbita. Tesseramento disponibile alla cassa al costo di euro 8,00. Spiaggia Libera Sottomonte di Gabicce Mare (di fianco al Bar Star); indicazioni: https://goo.gl/maps/wBMfioKwm8bCCuHz8

I Black Lips suoneranno anche martedì 14 al Covo Summer Club, biglietti a 18 Euro su Dice.

Lunedì 13 Giugno – BATTLES, Circolo Magnolia, Milano

Un ritorno graditissimo quello della band americana, che presenterà dal vivo “Juice B Crypts”, uscito il 18 ottobre 2019 per Warp Records. Dal 2002 portabandiera tra i più sperimentali del rock contemporaneo, con sonorità segnate dall’era post industriale e computerizzata, i Battles tornano con un album che s’inserisce perfettamente all’interno della loro discografia e permea intorno alla line up ridefinita con Ian Williams e John Stanier. Il disco sembra voler flirtare con le nuove tecnologie, tra loop mozzafiato di sintetizzatori e batterie. Influenzato dai ritmi di una città come New York, dove i Battles l’hanno scritto e registrato, l’album va dritto al centro della decostruzione strumentale oggetto della ricerca del gruppo. Le risposte della critica sono state entusiaste, definendo “Juice B Crypts” tra gli episodi più illuminanti della carriera della band. Ospiti i Vanarin. Biglietti link.dice.fm/y9b65c4899b8

Giovedì 16 Giugno – AMYL AND THE SNIFFERS + NOT MOVING LTD + CHRONICS, Rocca Malatestiana, Cesena

Breve, veloce, forte e divertente. È il suono di Amyl and the Sniffers, quartetto australiano famoso per i suoi live esplosivi. Sarà una delle poche occasioni per ascoltarli dal vivo in Italia questa estate, l’unica da headliner. “Comfort to Me” è il loro secondo album, nato durante il lungo anno di lockdown: un mix di punk-rock anni ’70, rock’n’roll vecchia scuola (AC/DC, Motörhead), hardcore (Warthog and Power Trip) e rock australiano (Cosmic Psychos). È stato Album of the Day per la BBC6, Triple J Feature Album e Album of the Week nei media di tutto il mondo. Acieloaperto ospita anche il palco curato dalla Go Down Records, con i piacentini Not Moving LTD che suonano un Rock n roll fresco e pieno di chitarre fuzz, distorsori e voci rauche e soavi. Una delle migliori band di garage punk blues che abbia mai calpestato il nostro paese dagli anni 80, presenteranno “Love Beat”, appena uscito per Area Pirata. Inoltre tornano i Chronics, band italiana formata a Bologna da Stefano Toma che suona power pop con un’attitudine garage. Sin da piccoli ascoltano Real Kids, Saints, Lyres e Pretty Things. Nel 1999 esce il singolo di debutto su Rip Off Records, a cui seguono due album. Dopo anni di inattività tornano nel 2014 pubblicando uno split a 45 giri con Mike Watt. Nel 2015 ne escono altri due, uno sempre con Mike Watt, l’altro con Barrence Whitfield & the Savages. Hanno appena pubblicato “Do You Love The Sun”, per Puke’N’Vomit Records. Posto unico a 20 Euro più prevendita, disponibile su Ticketone e Ticketmaster.

Giovedì 16 Giugno – SNAIL MAIL, Santeria Toscana 31, Milano

A tre anni di distanza dall’acclamato esordio “Lush”, la cantautrice ventiduenne americana Lindsey Jordan, aka SNAIL MAIL, fa ritorno con un nuovo album in studio “Valentine”, pubblicato il 5 novembre via Matador Records. “Jordan’s singing has a weariness to it that lucidly belies her age, capable of powerhouse wails and tattered expressiveness” – Pitchfork “Things are moving at a real pace for Snail Mail” – DIY “Snail Mail’s precociousness powers an engine of infectious indie rock” – The Line Of Best Fit Biglietti: 16,00 € + d.p. Prevendite su Ticketmaster e Ticketone.