I cicli di “Spiralis” di Pao Barreto: un album molto colombiano tra Bogotà e Parigi

Pao Barreto vive a Parigi, in Francia, da un decennio. Quando era in Colombia ha terminato gli studi di design della moda, ma ha sempre sognato di studiare musica. Ha iniziato gli studi all’Universidad Javeriana, ma non ha potuto terminarli per motivi personali ed economici. Inizialmente ha lasciato la Colombia per lavorare come bagnina negli Stati Uniti e poi ha iniziato a cercare un modo per studiare musica, ma al di fuori della sua patria.

Il suo arrivo in Europa è avvenuto direttamente in Francia, un Paese che l’ha accolta, dove ha studiato e ha iniziato a relazionarsi con la multiculturalità che questo territorio offre. Dal 2014 lavora ai progetti musicali di diversi gruppi che si concentrano sul salvataggio della cumbia e sulla sua diffusione nel continente.

“Parigi è una delle capitali mondiali della musica e ho visto che c’è un grande movimento in città, amo le percussioni e la musica caraibica, mi sono unita al movimento e lungo la strada ho stabilito quello che per me è il legame che ho con la Colombia dall’estero, cioè attraverso la musica dei Caraibi e in particolare la Cumbia”, ha dichiarato.

Barreto è anche una fusione di culture come la musica che fa: è nata a Bogotá, ma la sua famiglia è originaria della costa, i suoi nonni sono di Boyacá, ha vissuto in luoghi diversi e la Francia ha contribuito alla sua visione della vita. Nell’album ci sono cumbia, porros, reggae, influenze rock, afrotrap e tutti i suoni dei dischi sono il risultato del suo viaggio su questo pianeta.

“Tutte le mie canzoni sono un viaggio di sensazioni e universi compressi in un’opera musicale”, ha detto Pao Barreto a proposito di “Spiralis”.

Paola, esperta di musica tradizionale ed etnomusicologia, “è l’ideatrice, l’esecutrice e la mente di Spiralis, il suo primo album in studio che ha registrato prima della pandemia e che ha iniziato a pubblicare quando tutti dovevano chiudersi in casa”. L’artista spiega i cicli di questo album in questo track by track.

Il “track by track” di Spiralis di Pao Barreto

La torre

È tutto ciò che è stato costruito in un ciclo passato, ma che sta per cadere perché c’è un fulmine che sta per trafiggerlo ed è ispirato alla carta dei tarocchi di Marsiglia chiamata la casa di Dio. È una canzone dell’inizio di un ciclo, ma è una canzone che esprime il dolore della torre che cade e che simula l’ego che trabocca. Man mano che si accettano i cambiamenti, il dolore diminuisce. Si tratta di un porro in formato cornamusa, ma elettro.

Nouveau Sol

Significa “Nuovo sole”, ma è un gioco di parole che rappresenta una nuova era. La storia di questo album inizia nel 2012, quando sono arrivata a Parigi, e coincide con la chiusura del ciclo cosmico di cui parlano i Maya. Sono arrivato quando si supponeva che il mondo stesse per finire, ero a una rumba e tutto inizia quel giorno. Si tratta di una cumbia oscillante.

A dónde vas con Jacobo Vélez El Callegüeso

È una reinterpretazione di una canzone di Alfredo Linares, ho parlato con il maestro e l’ha ritenuta molto interessante. Dice che Parigi mi ha accolto, iniziando una nuova vita e che è la storia di tutti gli immigrati che partono lontano da casa. Arrivare in una nuova città significa vivere una nuova solitudine. Il messaggio della canzone è “Trovo la mia strada mentre la percorro”.

On Adore La Cumbia

Questa canzone è una cumbia reggae e inizia in modo rock, ma si trasforma in una testimonianza di come trovare un Paris come cumbiero.

Spiralis

È un invito a riconnettersi con i cicli della natura, una riconciliazione con se stessi perché si è natura. Soprattutto accettare i cambiamenti che si verificano a ogni ciclo. È un omaggio alla geometria sacra della spirale che mostra la costante trasformazione di ogni cosa.

Buscando El Sol

È una canzone che ha due letture: la prima è letterale perché a Parigi il sole è molto scarso, ma soprattutto è per motivare quel sole che tutti abbiamo dentro ed è rafforzando la gioia che possiamo dare. Non abbiamo bisogno di nulla di esterno per nutrire il sole che abbiamo dentro.

Te encontré

In questa storia c’è un momento di amore. Che bello. È la canzone che ho fatto per mio marito, dove non si tratta di un amore traumatico o straziante, ma di un amore senza limiti, un amore grande e tenero.

Dounya con Makhou

È un cantante del Senegal ed è spettacolare perché è il terremoto che chiude il ciclo e avvicina la torre del ciclo successivo. È una canzone che rappresenta la guarigione, ma è un cumbiero afrotrap.

La musica ci unisce!