“Clube da Esquina” eletto il miglior album brasiliano di tutti i tempi!

La più grande e completa elezione di LP e CD mai fatta in Brasile ha appena pubblicato la sua Top 10. Per arrivare alla lista finale, il team del podcast Basic Disco ha invitato 162 esperti di diversi settori legati alla produzione musicale (giornalisti, youtuber, podcaster, musicisti, produttori ecc.). Ognuno ha contribuito con la sua personale lista dei 50 migliori album brasiliani di tutti i tempi. La classifica completa sarà pubblicata nel libro “Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos”, già in campagna di crowdfunding sul più grande sito di crowdfunding del Brasile, Catarse. Il link ufficiale è podcastdiscotecabasica.com/book

Il sondaggio è stato condotto nella seconda metà del 2021 con grandi nomi come i giornalisti brasiliani Nelson Motta, Sergio Martins, Jotabê Medeiros e Mauro Ferreira, produttori come Kassin, Pupillo e Lampadinha e musicisti come Leoni, André Abujamra e molti altri – ecco i 50 dischi elencati dal redattore di Scream & Yell Marcelo Costa per il voto della Discoteca Basic. Il risultato finale rappresenta la più grande guida mai realizzata sulla produzione discografica brasiliana, sia per le dimensioni del corpo elettorale che per il numero di dischi elencati. La Top 10 rivela tutta la diversità della musica prodotta in Brasile:

Clube da Esquina (1972) – Milton Nascimento e Lô Borges Acabou Chorare (1972) – Novos Baianos Chega de Saudade (1959) – João Gilberto Secos & Molhados (1973) – Secos & Molhados Costruzione (1971) – Chico Buarque A Tábua de Esmeralda (1974) – Jorge Ben Jor Tropicália o Panis et Circencis (1968) – Artisti vari Transa (1972) – Caetano Veloso Sopravvivere all’inferno (1997) – Racionais MC’s Elis & Tom (1974) – Elis Regina e Tom Jobim

Il risultato completo dell’elezione sarà pubblicato nel libro “Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos”. Sulla pagina della campagna, podcastdiscotecabasica.com/book, il pubblico sostiene la produzione del libro e sceglie le ricompense che desidera ricevere. Le ricompense vanno da poster e segnalibri a un EP tributo con cinque artisti di nuova generazione che ricreano le canzoni dell’album “Clube da Esquina”. Si può anche vedere il design grafico del libro, opera di Fernando Pires, ex art editor della rivista Bizz.

Basic Disco è uno dei più grandi podcast musicali in Brasile, con quasi 1,5 milioni di download nelle sue prime tre stagioni e occupa la Top 10 della categoria in tutte le principali piattaforme di streaming in Brasile. Il programma, disponibile su tutte le piattaforme podcast, è presentato dal giornalista Ricardo Alexandre, ex direttore editoriale delle riviste Bizz e Trip, premiato per la biografia “Nem vem que não tem: A Vida e o Veneno de Wilson Simonal” e regista del documentario “Sem Dentes: Banguela Records e la classe del ’94”. Su Discoteca Básica, Alexandre porta settimanalmente audio-documentari sui grandi album di musica pop della storia, sempre con ospiti speciali come Nando Reis, Herbert Vianna, Teresa Cristina, Titi Müller, Luis Fernando Veríssimo, Pitty e molti altri.

È già in onda il primo episodio della quarta stagione, naturalmente su “Clube da Esquina”, ufficialmente diventato il più grande album brasiliano di tutti i tempi. L’ospite della trasmissione è il mineiro Samuel Rosa. La nuova stagione avrà dieci episodi, tutti selezionati tra i primi 30 classificati. La trasmissione è disponibile da mezzogiorno del 9 maggio su tutte le principali piattaforme di podcast e anche sul sito ufficiale www.podcastdiscotecabasica.com.

La campagna e la produzione del libro “Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos” sono coordinate da Jambô Editora, responsabile di alcuni dei più grandi crowdfunding in Brasile (“Tormenta”, “Tormenta 20”). La campagna è online per un periodo limitato, fino al 9 luglio.

Scream & Yell è uno dei primi siti di cultura pop in Brasile e uno dei più importanti della scena indipendente brasiliana. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Scream & Yell puoi leggerle qui.