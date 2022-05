Besvärjelsen, stoner dalle foreste svedesi

Non hanno un nome facile da pronunciare, ma intanto basta ascoltarsi il loro nuovo singolo: gli svedesi Besvärjelsen hanno infatti pubblicato “The Cardinal Ride”, tratto dall’album “Atlas” in uscita il 27 maggio 2022 su Magnetic Eye Records.

Si tratta di stoner classico, oramai un po’ demodé, ma nel loro caso la carica c’è e i cultori del genere troveranno pane per i loro denti, soprattutto per il riff puntuale e il fuzz imperante.

I BESVÄRJELSEN provengono dalle cupe foreste della loro terra natale, Dalarna, Svezia. Essendo cresciuti nell’estremo nord, nel punto d’incontro tra le antiche culture norrena e finlandese, tra echi di rune e divinità, sciamani e spiriti, il gruppo – formato da cinque elementi e capitanato dalla cantante cantante Lea Amling Alazam – ha tratto il proprio nome dalla parola svedese che significa “evocazione”, ispirandosi al contempo alle leggende locali, al misticismo e alle antiche e oscure tradizioni musicali.

Release date: May 27, 2022

Style: Forest Rock

Line-up

Lea Amling Alazam – vocals

Staffan Stensland Vinrot – guitars, vocals

Andreas Baier – guitars, vocals

Erik Bäckwall – drums

Johan Rockner – bass

Recording at Studio Gröndal and Studio Glashuset, Sweden

Mix and Mastering by Karl Daniel Lidén

Art and Design by Besvärjelsen and Łukasz Jaszak

Available formats

“Atlas” is available as blue and curacao marble vinyl LP and as Digisleeve CD.

