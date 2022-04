Kehlani pubblica il nuovo album “Blue Water Road”

Blue Water Road è il nuovo album di Kehlani ed esce oggi per la Atlantic. Segue It Was Good Until It Wasn’t, pubblicato due anni fa. L’uscita di Blue Water Road, terzo lavoro in studio dell’autrice classe 1995, era stata annunciata lo scorso marzo. L’album, un concentrato di pop, hip-hop e contemporary R&B, ha come suo produttore esecutivo Pop Wansel. Lo scatto in copertina è firmato da Brianna Alysse. I singoli diffusi come anticipazioni dell’album sono stati “Altar”, condiviso nel settembre dello scorso anno, “Little Story”, pubblicata a febbraio, singoli dei quali è stato diffuso anche il videoclip, e “Up at Night”, diffusa a fine marzo, che vede il featuring di Justin Bieber.

Numerose le collaborazioni presenti in Blue Water Road. Al fianco di Kehlani in alcuni brani ci sono ospiti noti tra i quali Jessie Reyez, Thundercat, Justin Bieber, Syd. In un’intervista rilasciata lo scorso febbraio a Rolling Stone Kehlani ha parlato in questi termini del nuovo lavoro: «It’s an emotional journey, a sexual journey, and a spiritual journey. To me, the album is like a glass house.» Il disco inizialmente sarebbe dovuto uscire nel corso dell’inverno, ma la sua pubblicazione era poi stata posticipata alla primavera.