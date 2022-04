La Top 7 della Settimana (#17, 2022)

7. Angel Olsen non sbaglia un colpo

“Big Time”, secondo singolo nonchè title track del nuovo album di Angel Olsen in uscita il 3 giugno, prosegue sulla via della precedente “All the Good Times”: country-folk, melodie limpide e scrittura solida.

6. Il nuovo singolo di Martin Courtney dei Real Estate

Martin Courtney non ha bisogno dei Real Estate per scrivere belle canzoni. Lo dimostra questa “Corncob”, brano solare e positivo che è prima anticipazione del suo secondo album solista “Magic Sign”, in uscita il 24 giugno.

5. PinkPantheress e Willow

Forte dell’ottimo successo del suo album di debutto “to hell with it” e trainata da una hit del calibro di “Just For Me”, PinkPantheress torna alla carica con un nuovo singolo insieme a Willow nel quale prosegue la sua fresca e personale rivisitazione di RnB e UK garage.

4. I Fontaines D.C. da Seth Meyers

Mentre l’uscita di Skinty Fia mette d’accordo la critica ma fa discutere i social, i Fontaines D.C. atterrano negli USA e approfittano per il consueto giro promozionale in televisione che questa volta li vede negli studi di Seth Meyers. La band irlandese sceglie “Nabokov”, traccia di chiusura dell’album già rodata su palco prima della pubblicazione e caratterizzata da vortici di chitarre più vicini allo shoegaze dei primi Verve che al post-punk, un paragone suggerito anche dal cantato di Grian Chatten che qui nasconde benissimo la laringite recentemente diagnosticata.

3. Il nuovo video di Pusha T

Nel quale il rapper quarantreenne non fa che ribadire il suo status, con pose da nuovo Padrino immerso nei loschi business di una New York più che mai oscura. Il regista è Omar Jones, già noto per aver lavorato con Nas, Vince Staples e Isaiah Rashad, e il brano è “Call My Bluff”, uno dei più avventurosi del nuovo album di Pusha T intitolato ‘It’s Almost Dry’.

2. Gli Spiritualized in bianco e nero

Tra le molte uscite dell’ultima settimana anche “Everything Was Beautiful” degli Spiritualized di Jason Pierce, come sempre fuori dai trend anche nel modo di promuovere i dischi: la “I’m Coming Home” che vedete qui sotto non è un vero e proprio videoclip ma una studio session filmata in bianco e nero dell’omonimo brano posto in chiusura dell’album.

1. Denzel Curry da KEXP

A poche settimane dalla pubblicazione Denzel Curry presenta il suo ultimo progetto “Melt My Eyez See Your Future” su KEXP. Quattro brani caratterizzati dal flow serrato e dalla versatilità del rapper di Carol City, seguiti da una bella intervista che ne ricapitola il percorso e le influenze.