Jon Hopkins torna in Italia, in data unica a Milano

Un grande e atteso ritorno quello di Jon Hopkins, nome che su Kalporz non ha bisogno di presentazioni venerdì 29 aprile 2022 ai Magazzini Generali di Milano.

Le porte si apriranno alle ore 23:00 in via Pietrasanta 16, dove gli ospiti saranno accolti per vivere una serata indimenticabile, con dei protagonisti indiscussi della scena clubbing che li faranno ballare fino alle 05:00 del mattino.

Ospite d’onore è Jon Hopkins, musicista e compositore britannico che ha raggiunto la fama internazionale grazie alla maestria dimostrata nell’ambito della musica elettronica. Avrà modo di far immergere il pubblico all’interno del suo immaginario musicale, che spazia dal sound elettronico industriale e claustrofobico al suono puro del pianoforte.

Tra le sue opere si ricordano i pezzi che compongono il rivoluzionario album “Immunity”, dove l’artista traccia l’oscura realtà alternativa di un’epica notte fuori. Di indubbia unicità ci sono poi i brani del suo ultimo progetto discografico “Singularity”, modellato dalle sue esperienze con la meditazione e le fasi di trance, in cui esplora la dissonanza tra l’urbanità distopica e la foresta verde.

Ad arricchiare la serata la conferma di HAAi, dj e producer londinese che ha fatto delle sperimentazione sonora la sua firma stilistica e che conferisce ulteriore spessore alla serata. Il dj set si distinguerà per sound innovativi e che riflettono la ricerca dei nuovi modi di produrre musica che l’artista svolge regolarmente.

Con lei in scaletta anche il resident del locale, Volantis.

I biglietti sono ancora disponibili su dice.fm.