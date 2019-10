Il nuovo Beck è ultra pop

Beck is back, e scusateci il gioco (facile) di parole. Beck è tornato e farà ancora di più storcere il naso ai fans di vecchia data, quelli per cui già “Colors” era troppo pop, per intenderci.

Infatti nel nuovo album “Hyperspace”, in pubblicazione il 22 novembre 2019 su etichetta Capitol Records, una buona parte (7 tracce su 11) sono prodotte da Pharrell Williams, per cui sono hyper pop, ultra pop oppure dite voi una definizione con un aggettivo qualificativo da aumenti la parola “pop”.

Già i primi due estratti (“Uneventful Days” e “Saw Lightning”), che si possono ascoltare qui sotto, lo confermano.

Beck si modernizza e usa pure l’auto-tune, la questione è capire se piacerà ugualmente oppure no. Finora si può dire che le tracce sono ben fatte e ben coniugano lo stile di Beck con le nuove istanze di suono.

Tracklist:

1. Hyperlife

2. Uneventful Days

3. Saw Lightning

4. Die Waiting

5. Chemical

6. See Through

7. Hyperspace

8. Stratosphere

9. Dark Places

10. Star

11. Everlasting Nothing