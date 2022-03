Pitty crea il suo ep collaborativo in diretta su Twitch

Nella prima settimana di gennaio, Pitty ha presentato l’EP “Casulo”, la prima uscita dell’etichetta omonima creata dalla cantante, per lanciare le produzioni che avverranno in parallelo al suo lavoro solista. Sia l’EP che l’etichetta sono stati battezzati con lo stesso nome di un quadro all’interno della programmazione del canale di Pitty sulla piattaforma Twitch durante l’anno 2021, il Casulo Musical.

Nel programma, Pitty ha ricevuto artisti ospiti e ha creato con loro, proprio lì sul posto e dal vivo, canzoni inedite. Per lei, qualcosa di completamente nuovo e sorprendente. “Il processo di creazione è stato così diverso, liberato, fuori dall’ordinario, per me e per tutti quelli che hanno partecipato. Un processo di apprendimento che ancora non posso misurare”, ha detto Pitty nel comunicato che ha accompagnato il lancio del progetto.

Dagli incontri al Casulo Musical sono nate le quattro tracce che compongono l’EP esplorando sfumature di rock, hip hop, r&b e latinità: in “Diamante”, Pitty riceve Drik Barbosa e Weks in un intenso testo e clip sulle difficoltà di essere donna nel mondo della musica; “Busca Implacável” riunisce Pitty con Badsista e Jup do Bairro parlando di São Paulo, citando Hilda Hilst e riflettendo su come ci si perde nella ricerca di appartenenza a qualcosa.

Per “Simplesmente Fluir”, Pitty ha invitato Pupillo, che ha scelto di registrare senza chitarre la traccia, che appare tutta supportata da tastiere. E chiudendo il quartetto, “Diário” mette Pitty faccia a faccia con Monkey Jhayam e la band Rockers Control in un suono che porta influenze di reggae e samba e un testo con cenni al mondo pandemico (“Mundo virou de cabeça pra baixo / ‘Tá tudo estranho, fora do horário”). Qui sotto, i nuovi partner di Pitty commentano “Cocoon”. Guarda anche i documentari su ciascuno dei brani.

01) “Diamante” (Pitty/ Drik Barbosa/ Weks)

“È stata un’esperienza molto bella comporre la canzone in modo collettivo, dal vivo, con Pitty e il produttore Weks, facendosi accompagnare su Twitch e il risultato è finito con l’energia dello scambio che ha avuto luogo tra noi. Anche il messaggio di ‘Diamond’ è molto importante. Io e Pitty siamo partite dalla difficoltà che noi donne affrontiamo nel mercato della musica. I testi parlano del dolore che proviamo, delle barriere che affrontiamo per vivere in questo mondo. Spero che altre donne si sentano rafforzate quando sentono questa canzone”, ha detto Drik Barbosa.

02) “Simplesmente Fluir” (Pitty/Pupillo)

“Quando Pitty mi ha invitato, ho subito iniziato una base da zero e gliel’ho mandata. Finì per essere un brano tutto sui sintetizzatori e decidemmo di mantenerlo così, senza registrare la chitarra, sia per il suo carattere sovversivo che per fare una citazione di alcuni dischi rock che si facevano negli anni 70, come i dischi di Gary Numan. È stato fatto per lei. L’ho fatto pensando a lei e ancora ho avuto il privilegio di vederla aprire le cartelle dei suoi testi. Si tratta di qualcosa di così personale e intimo che per me è stato un privilegio poter scegliere temi che avevano a che fare con la base. È stato un onore per l’importanza del progetto, per celebrare la nostra amicizia, la reciproca ammirazione, le affinità musicali e ideologiche”, commenta Pupillo.

03) “Ruthless Pursuit” (Pitty/ Badsista/ Jup do Bairro)

“Il lavoro di Pitty è sempre stato un riferimento per me. Oggi, quasi 20 anni dopo, abbiamo creato “Relentless pursuit” in questo bozzolo di possibilità. Tutto questo è una grande esperienza di apprendimento per me. Ho incontrato Priscilla, una donna estremamente generosa, intelligente, una maestra di parole, un udito lungimirante (in tutti i sensi) e una persona estremamente presente al suo tempo-ora. Questa canzone è uno dei più grandi regali che la musica potesse farmi. Parla di fuga, desiderio e insicurezza, soprattutto in relazione all’immagine. La ricerca di un’estetica che non sia statica, superata o semplicemente minacciosa. Comporre questo brano con Pitty, sotto la strumentazione di Badsista e la chitarra di Martin, mi fa pensare al futuro come un’estensione del presente. Cocoon mi ha fatto ricordare me stesso, un bambino così sognatore che, chissà perché, ha smesso di sognare così presto. Ho sognato di nuovo e ho realizzato un sogno. Sono tutto grato”, ha detto Jup do Bairro.

04) “Diário” (Pitty/ Monkey Jhayam/ Mau/ Bruno Buarque/ Cris Scabello)

“Da un po’ di tempo volevo fare qualche collaborazione con Pitty e per coincidenza stavo lavorando su uno strumentale che Mau, Bruno e Cris, membri della band Rockers Control, mi avevano mandato. Stavo per invitarla a partecipare quando ho ricevuto la mail che mi chiamava a partecipare al progetto Casulo. Ho proposto alcune idee e le sono piaciute. È stata un’esperienza incredibile essere in studio con Pitty, registrare le voci, scrivere i testi, vedere e imparare come lavora, tutto questo dal vivo con i fan che danno le loro opinioni e suggerimenti sulla musica. La strofa che ha creato in quel momento, così come il ponte nel mezzo del suono, era tutto ciò che mancava perché la canzone avesse un senso e chiudesse perfettamente l’idea. È stato un incontro totale, mi ricordo che quando ho lasciato lo studio ero stupito che dovesse succedere esattamente nel modo in cui è successo. Se ero già un suo fan come artista, cantante e autore, dopo quel giorno sono diventato un super fan della persona”, ha rivelato Monkey Jhayam.

