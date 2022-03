[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz: Nicola Guerra

Per l’edizione marzolina di Indi(e)pendenze meets Kalporz incontriamo Nicola Guerra, scribacchino dal 2011 con un’esperienza anche su Musicletter.it, per parlare delle ultime produzioni di etichette di culto come Glitterbeat, Drunken Sailor e Big Crown Records, oltre ai nuovi dischi di Young Guv, Hakan e Jenny Hval. Tutti rigorosamente in vinile!

Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.