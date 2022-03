Juicy, l’electro-r’n’b che scuote il Belgio

Lo scorso 18 Marzo è uscito “Mobile”, album d’esordio per Capitane Records del duo belga Juicy, formato da Sasah Vovk (voce, tastiera e chitarra) e Julie Rens (voce, tastiera e batteria elettronica).

I temi principali del disco, preceduto da due ottimi EP, sono decisamente attuali trattando

dei tempi tumultuosi che stiamo vivendo. Nonostante sia stato scritto prima della crisi pandemica, “Mobile” esprime così tutta l’angoscia e il disincanto delle due artiste, entrambe figlie della nostra epoca: bombardate da informazioni, disilluse, depresse e ribelli. Dalla secolare demonizzazione della donna (“Youth”) al femminicidio (“Love When it’s Getting Bad”), dalla disobbedienza civile (“Common Future”) al survivalismo (“Bug In”), passando per la morsa dei social network (“Treffles”), le Juicy analizzano punto per punto la quotidianità e si rivolgono ai giovani d’oggi, incoraggiando ciascuno di noi ad affinare le proprie prospettive critiche del mondo e, quando necessario, ribellarsi.

Nell disco confluiscono R&B, Jazz, Soul e Hip-Hop in un melange sonoro che rivela l’abilità compositiva delle Juicy. La mescolanza di archi, flauto e beat elettronici rinforza il conflitto che risiede nell’essenza della complessa visione del mondo del duo. I loro testi sollevano dubbi e le loro voci si sovrappongono, sussurrano e rispondono alle sfide che caratterizzano la nostra epoca. A tutto questo si aggiunge un linguaggio figurato in grado di evocare tendenze moderne, cambiamenti tecnologici e puro fascino. Infatti “Mobile” é presentato anche con un progetto video – composto da quattro clip prodotti dal collettivo GOGOLPLEX – che unisce un’estetica post-internet e cinematografica con uno stile televisivo, a formare un incastro perfetto come in una matrioska.

Il prossimo 25 marzo si terrà il release party all’Ancienne Belgique di Bruxelles.

Foto di Benjamin Vigliotta