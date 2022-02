Ecco “Ants from Up There”, il nuovo album dei Black Country, New Road

Esce oggi per Ninja Tune l’attesissimo secondo album dei Black Country, New Road, la band britannica il cui debutto For the First Time, uscito un anno fa di questi giorni, ha convinto pubblico e critica, che hanno sin da subito visto nel gruppo londinese enormi potenzialità. Dieci brani impegnativi e ambiziosi compongono Ants from Up There, che è stato prodotto da Sergio Maschetzko e la cui uscita segue l’annuncio di pochi giorni fa (31 gennaio) che comunicava la partenza dal gruppo del chitarrista Isaac Wood, defezione che renderà la band un complesso di sei elementi.

Ants from Up There, che per la band segna già una svolta sotto molti punti di vista, è stato anticipato da diversi singoli, tre dei quali diffusi tra ottobre e novembre, vale a dire “Chaos Space Machine”, “Bread Song” e “Concorde”, e un altro, “Snow Globes”, un rock avvolgente, sperimentale e ipnotico di oltre nove minuti, a gennaio inoltrato.