Froese esce dalla tomba: i Tangerine Dream rielaborano il suo archivio in “Raum”

I Tangerine Dream hanno annunciato la pubblicazione del nuovo album “Raum”, in uscita il prossimo 25 febbraio su KScope/Eastgate Music.

L’album “Raum” è un ulteriore passo avanti verso ciò che è stato anticipato nell’EP di novembre “Probe 1-8” dai tre membri superstiti dei Tangerine Dream (Thorsten Quaeschning, Hoshiko Yamane e Paul Frick), perché sono rielaborazioni di brani inediti custoditi negli archivi del fondatore della band Edgar Froese, scomparso nel 2015.

In effetti, l’intero album “Raum” attinge all’inestimabile archivio 1977-2013 di Edgar Froese: tutto ciò che sentiremo sono composizioni di Thorsten Quaeschning, Hoshiko Yamane e Paul Frick, tutte direttamente ispirate dagli arrangiamenti di Froese in Cubase e dai nastri Otari, e poi risuonate in performance in studio dai tre Tangerine Dream attuali.

Esattamente come gli archivi di Edgar Froese, il video di ‘You’re Always On Time’ documenta e dà ai fan una visione di come la band cattura le registrazioni sul campo e la creazione di campioni per l’album ed è stato girato su pellicola Kodak Super-8.

