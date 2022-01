Il nuovo di Cordae è il disco più ascoltato su Spotify. Guarda il live per Tiny Desk.

“From a Birds Eye View”, primo album di YBN Cordae a nome Cordae, dopo la sua uscita dal collective Young Boss Niggas, è stato l’album più ascoltato al mondo su Spotify e non è un caso, anche se in Italia tanto per cambiare è poco più di un perfetto sconosciuto.

Il talentuoso 24enne rapper del Maryland adottato da Los Angeles ha ospitato nel nuovo LP uscito il 14 gennaio H.E.R., Eminem, Stevie Wonder, Gunna, Lil Wayne, Lil Durk, Freddie Gibbs, Raphael Saadiq e Roddy Rich.

Un cast d’eccezione per un disco molto ambizioso che è stato presentato nel famoso format Tiny Desk di NPR insieme a un ensemble soul di altissimo spessore.

Guarda il video dell’esibizione.